عروض الدانوب الأسبوعية خصومات خيالية وتخفيضات مميزة تصل ل 40 %

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عمر شويل - جدة عروض أسواق الدانوب تهتم بعملائها وتقدم لهم أفضل ما لديها من عروض وخصومات أسبوعية على جميع منتجاتها من عروض مشاوي وكل ما يخصها من لحوم أو دجاج أو فحم للشوي أو شوايات، وخصومات على منتجات الألبان كالأجبان والألبان المعلبة والمحفوظة، وعروض الأدوات المنزلية وكل ما يخص المنزل كل ذلك وأكثر بجميع فروع الدانوب. عروض الدانوب أقوى عروض الدانوب اليوم: عروض الدانوب الأسبوعية السنبلة فطيرة سادة 450 جرام 2.95 ريال سعودي بدلاً من 6.75 ريال سعودي.

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