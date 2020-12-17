عروض لولو الأسبوعية خصومات هائلة وعروض خيالية تخفيضات نهاية 2020

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عمر شويل - جدة عروض أسواق لولو هايبر ماركت تمنح عملائها فرصة للفوز بستة عشر سيارة من نوع ميني كوبر حيث أطلقت حملة باسم «حلم القيادة» وذلك بالإضافة إلى ما تقدمه من عروض وخصومات هائلة بجميع أقسامها على جميع المنتجات، وذلك بمناسبة مرور 11 عام على افتتاح أول فروع أسواق لولو وأيضاً بمناسبة عروض الجمعة السوداء السنوية. عروض لولو الأسبوعية عروض لولو الأسبوعية على منتجات أمريكا: تخفيضات لولو بيض بني أمريكي عضوي كبير 12 حبة 18.50 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي.

خصومات لولو براغ خل تفاح عضوي 473 مل 18.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال سعودي.

تنزيلات لولو مافينز دبل الشكولاتة 6 حبات 8.50 ريال سعودي.

فطيرة تفاح كبير 19.90 ريال سعودي.

لوز ذهبي أمريكي 42.90 ريال سعودي.

قالب لحم 39.90 ريال سعودي للكيلو.

ريش بقر مشوي مع بطاطا كريمي 46.50 ريال سعودي للكيلو. تخفيضات هايبر لولو ناتشو شرائح هالبينو 13.90 ريال سعودي للكيلو. فرشلي شراب شكولاتة 24 أوقية 13.50 ريال سعودي بدلاً من 23.05 ريال سعودي. فرشلي زينة للحلوى والكيك 19.95 ريال سعودي. فرشلي صلصة الصويا 10 أوقية 6.75 ريال سعودي. فرشلي صلصة تدبيل أجنحة الدجاج 12 أوقية 8.95 ريال سعودي. تنزيلات لولو فرشلي علبة صلصة البيتزا 24 أوقية 11.95 ريال سعودي. فرشلي مايونيز خفيف 32 أوقية 12.50 ريال سعودي. فرشلي فشار 16.25 ريال سعودي. فرشلي شبره البانكيك 12 أوقية 16.95 ريال سعودي. تاباسكو صوص الفلفل 150 جرام 17.95 ريال سعودي بدلاً من 23 ريال سعودي. تاباسكو صوص سيراتشا 20 أوقية 26.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

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