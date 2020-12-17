نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد 2021 على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص الأمهات في الوطن العربي على معرفة التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة للأطفال، التي تعتبر بالنسبة للكثير من الأطفال وسيلة الترفيه والتسلية الوحيدة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم كله بسبب فيروس كورونا المستجد، وتحتل قناة طيور الجنة قائمة القنوات العربية المتخصصة للأطفال، وسوف نستعرض عليكم الآن تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة الفضائية

عمليات بحث مكثفة حالياً لمعرفة تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد، الذي تتمتع بشهرة كبيرة في الوطن العربي بل في العالم كله، وهي من القنوات التي يفضلها الأمهات والآباء لأنها تعرض محتوي هادف يتناسب مع كل الاعمار ومع التقاليد والعادات الخاصة بالدين الإسلامي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

يمكنكم متابعينا الكرام في مكان الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة طيور الجنة عبر شاشتها من أغاني وأناشيد دينية وغيرها من خلال ضبط ترددها التالي على جهاز الاستقبال لديكم:

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11315، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 11310، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة عبر شاشتها الاغاني القيمة والأناشيد الدينية التي تعلم الأطفال من خلال السلوكيات الصحيحة ومفاهيم الدين الاسلامي على مدار اليوم بشكل مجاني، فالقناة لها دور كبير في رفع المستوى الثقافي لدى الاطفال في الفئات العمرية المختلفة، وتعتمد على أغاني رسوم متحركة وأطفال متميزون تعلم الأطفال التسامح واحترام الكبير واحترام الوالدين وعدم السخرية من الأخرين.