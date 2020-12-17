لقد رأيت الله !

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أحمد جودة - القاهرة - ازيك استاذة نيفين .. ببعتلك النهاردة اتمنى الاقي عندك المساعدة .. انا طول عمري في مشاكل مع اخويا الكبير والحقيقة عشان ما ادخلش في جدل ، الكل عارف انه غلطان حتى ابويا وامي ودائما بيحاولوا يصيروني عشان ما يوصلش الموضوع بينا للقطيعة ونغضب ربنا .. المشاكل دي بقالي فيها معاه حوالي ١٧ سنة وراني فيهم سنين سودة وذل وتحكم وقسوة لايمكن لاي انسان مهما كان يتحملهم .. مصيبتي النهاردة انه اتوفى اخويا في حادث والغريب جدا اني لما شفته على سرير الغسل عشان اودعه او ادعيله انهرت في العياط من كتر زعلي عليه برغم كل ما شرحته والصراحة لقيت لساني بيدعيله من غير مجهود وانا النهاردة خايفة جدا من ربنا عشان صلة الرحم اللي بينه وبينه اللي باظت من سنين خايفة ربنا يعذبه بذنبي او يحاسبني على اضطراب صلة رحم .. الغريب اني على حياة عين اخويا ما كنتش حتى اقدر ابص في وشه واحنا في بيت واحد ولا كنت احب اسمع صوته لكن النهاردة حاسة تجاهه باحساس الخوف عليه من الله لكن للاسف الزمن عمره ما هيرجع ثانية لورا عشان نشوف طريقة نحل بيها مشاكلنا .. انا دلوقتي تعبانة ومرهقة نفسيا جدا جدا والخوف مسيطر عليا بشكل مخلي حياتي سودة .. ومش قادرة اتصور اني هكمل حياتي بالمنظر دة .. اتصرف ازاي اذا سمحتي وارجو السرعة في الرد

مها احمد

فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

استاذة مها .. جميعنا نتعرض احيانا لنفس النوع من الخلاف وكثيرا منا يظن بوفاة الطرف الاخر ان الفرصة قد رحلت مع المتوفي لكن الحقيقة لا .. اود ان اطمن قلبك .. شعورك الذي وصفته بعد لحظة وفاة اخوكي شعور طبيعي وصحي لانه في النهاية اخ يصعب ان يهون عليكي الى النهاية .. وشعورك بالذنب ايضا مؤشر ايجابي على ما تبقى داخل قلبك من خير .. ما عليكي الان ان تنوي امام الله انك سامحته بنية خالصة تماما وتتصدقي عليه كلما استطعتي حتى وان كان بالشيء البسيط او عليكي بالصدقة الجارية .. هذا بخلاف الدعاء له دوما والالحاح على الله سبحانه وتعالى بان يغفر له ولك فهو الرحمن الرحيم ولا تيأسي ابدا او تظني ان الله سيعذب احد بعد توبة او تسامح ابدا .. اهدءي واطمئني وسترين الله كيف يهديكي السكينة بعد التسامح عن حق وسترين الله بآياته تتحقق على حياة عينك .. ما قلته لك هذا من الناحية الروحانية بينما من الناحية النفسية .. اود ان ابشرك.. التسامح الحقيقي يدخل الانسان في حالة من السلام الداخلي والشعور بالرضاء لانه من ارقى الصفات التي انعم بها الله علينا وبها نستطيع تجاوز صعاب كثيرة وعنيفة بحياتنا .. صدقيني .. ليتنا جميعا ندرك قيمة التسامح .. هوة الصفة المنقذة حقا .. استمري على ما اتفقنا عليه وسيرسل لك الله تعالى الكثير من الرساءل ليطمئن قلبك ويقول لك لقد رضيت .. ادعو لك بكل الخير ولعل موقفك مع اخاكي يكون العظة لاشياء كثيرة في حياتك .. بشكل عام سامحي تسلمي وتأمني .. تحياتي