نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو بيتزاهت السعودية للسنة الجديدة وأبرز العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية العام الجديد تجدد الشركات والمطاعم قوائم الطعام ومن أسعار منيو منيو بيتزاهت السعودية للسنة الجديدة، كما بدأت أبرز العروض الجديدة بأسعار بسيطة للغاية 99 ريال العرض ويمكن الطلب من خلال تطبيق بيتزاهت المجاني ويصلك الطلب إلى باب منزلك بأقل وقت وبسرعة عالية مثل مطعم البيك . عروض بيتزاهت السعودية للسنة الجديدة أولًا العروض: 2 بيتزا كبيرة + ابطاطا ودخز + 8 قطع دجاج + بيبسي 2.5 لتر مقابل 109 ريال فقط لفترة محدودة + 7 ريال لإضافة جنبة لأطراف البيتزا.

بيتزا صغيرة + 1 بطاطا ودخز + علبة بيبسي مقابل 25 ريال.

2 بيتزا وسط + 8 قطع دجاج مقابل 75 ريال.

2 بيتزا كبيرة + 2 بطاطا ودجز + بيبسي 2.25 لتر مقابل 99 ريال.

عرض يومي الأحد والإثنين أي بيتزا كبيرة ب19 ريال عند شراء باستا اللازانيا. أسعار منيو بيتزاهت السعودية أولًا أسعار البيتزا: بيتزا ميتي سوبريم – السعر 19 ريال.

بيتزا تشكن رانش – السعر 19 ريال.

بيتزا تشكن بيري بيري – السعر 19 ريال.

بيتزا باربيكيو – السعر 19 ريال.

بيتزا محبي اللحوم – السعر 19 ريال.

بيتزا هوت ستافت – 19 ريال

بيتزا تروبيكال هاوايان – السعر 19 ريال

بيتزا سوبر سوبريم الدجاج – السعر 19 ريال

بيتزا كلاسيك بيبروني – السعر 19 ريال.

بيتزا سوبر سوبريم – 19 ريال

بيتزا فيري فيجي – السعر 19 ريال

بيتزا كلاسيك مارغاريتا – السعر 19 ريال.

يبدأ السعر من 19 ريال للحجم الصغير للإحجام الأكبر ( 45- 52 ريال) ثانيًا أسعار المقبلات: سبن رولز باربكيو تشيكن: صدور الدجاج الايطالية الشهية مع جبنة شيدر وبصل.ملفوفة بخبز التورتيلا المحمص .ومخبوزة بالفرن مع جبنة الموزاريلا ، تقدم مع صلصة باربيكيو ( السعر -21 ريال).



تشيزى بوبس: اصايع الموزاريلا الملفوفة يعجينة بيتزا هت المشهورة . والمغطاة بالبارميزان 12 قطعة ( السعر -18 ريال).

فرانش فرايز : ( السعر -11 ريال).

بطاطا ودجز: (السعر- 16 ريال).

تشيكن بايتس: 8قطع دجاج وينغ ستريت مخلية طرية وشهية تقدم مع صوص خاص ( السعر -29 ريال) ثالثًا أسعار أطباق الباستا: فوت لونج لازانيا دجاج: مخبوزة مع طبقات من الباستا وصلصة البشاميل الكريمية وصلصة البولونيز ( السعر-33 ريال).

فوت لونج لازانيا اللحم: (السعر – 33 ريال). رابعًا السندوتشات: ساندويتش الدجاج المشوي السعر 25 ريال.

ساندويتش سوبر سوبريم السعر 25 ريال. خامسًا الصلصات: تشيبوتلي باربيكيو: السعر 4 ريال.

كريمي رانش: السعر 4 ريال.

فيري بيري: السعر 4 ريال سادسًا الحلويات: تشيز كيك: السعر 19 ريال.

كيك الشوكولاتة: السعر 19 ريال.

المشروبات : 4 ريال أي مشروب والماء 3 ريال

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار منيو بيتزاهت السعودية للسنة الجديدة وأبرز العروض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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