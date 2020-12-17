نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم في السوق والبنوك الحكومية و الخاصة سعر الشراء والبيع في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار اليوم في السوق والبنوك من المعروف أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة الدولار يساوي 100 سنت، قيمة الدولار عالمياً تزداد بسبب أن قيمته تغطي قيمة الذهب، ولكن من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية توقفت مؤخراً عن قيامها بعملية استبدال عُملتها بالذهب ولكن بالرغم من ذلك فأن سعر الذهب مازال مرتبط بسعر الدولار وأيضًا استمرار بيع الذهب بعملة الدولار، وسعر الذهب عالمياً يتم تحديده حسب تداول البورصة يوميًا وهذا السعر يُقيم بالدولار.

سعر الدولار اليوم في السوق والبنوك

لقد انخفض سعر الدولار اليوم الخميس بقيمة 2.5 قرشاً، ليصبح أدنى سعر شراء عملة الولايات المتحدة الأمريكية (الدولار) اليوم 15.64 جنيه مصري، ومن الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض لم يكن متوقعاً في البنوك المصرية, وبهذا التراجع لسعر العملة بلغ أدنى سعر بيع عملة الولايات المتحدة الأمريكية (الدولار) اليوم 15.751 جنيه مصري، وذلك السعر مقابل سعر شراء العملة 15.676 جنيه مصري في اليوم الماضي، وأيضًا سجل اليوم الماضي سعر بيع العملة الأمريكية بقيمة 15.767 جنيه مصري.

سعر شراء الدولار في السوق المصرية

في بداية عملية التعاملات المالية بين الولايات المتحدة الأمريكية والسوق المصرية، فأحياناً شهدت السوق المصرية انخفاض كبير في السعر مما أثر عليها اقتصادياً، ولكن بالرغم من ذلك فقد شهدت السوق المصرية ارتفاع في سعر الدولار مما كان سببا في الهبوط الاقتصادي في السوق المصرية، وأعلي سعر شراء للعملة الخضراء في السوق المصرية يقف عند 15.68 جنيه مصري فقط.

سعر الدولار في البنوك المصرية