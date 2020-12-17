نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم في السوق المصري بين الارتفاع والانخفاض يوم لخميس في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب اليوم في السوق المصري الذهب علي مدار الزمن تم استخدامه كوحدة مالية في كل مكان وكان له معيار محدد كعملة مع اعتبار أنه يختلف علي حسب كل منطقة أو على حسب الحالة الاقتصادية للبلاد، فبعض الناس يستخدمون الذهب في الاستثمار، فهو يعتبر أكثر المعادن شهرة في الاستثمار حيث يقوم التجار بشراء كميات كبيرة من الذهب لضبط الحركة التجارية في البلد وأيضاً تحسباً للمخاطر، فمثل ما يحدث مع أي سوق متداول يحدث أيضاً في سوق الذهب حيث يشهد أحياناً الكثير من التقلبات مثل ازدهار مفاجئ أو انخفاض في سعره مما يؤثر على السوق المصرية كما يخلف سعر الدولار اليوم، أما الذهب بالنسبة للناس فهو وسيلة ادخار حيث تزداد قيمتها مع مرور الوقت لذلك فالكثير من الناس يفضلون ادخار أموالهم على هيئة سبائك ذهب.

سعر الذهب اليوم في السوق المصري

نقلاً عن السيد نادي نجيب ( عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة) فإن سعر الذهب سجل اليوم الموافق الخميس ارتفاع ملحوظ حيث ارتفع سعر الذهب في السوق المصرية اليوم بقيمة (ثماني جنيهات مصرية) ويرجع السبب في حدوث ذلك هو تأثر سعر الذهب بعملية التداولات المالية العالمية التي تحدث في البورصة بشكل يومي والذي توقفت اليوم الخميس عند قيمة 1866 دولارا للأوقية الذهبية.

كما أوضح السيد نادي نجيب قائمة بأسعار الذهب اليوم في السوق المصرية:

بلغ قيمة عيار 18 من الذهب اليوم 694 جنيه مصري.

بلغ قيمة عيار 21 من الذهب اليوم 810 جنيه مصري.

بلغ قيمة عيار 24 من الذهب اليوم 926 جنيه مصري.

بلغ قيمة شراء جنيه ذهب اليوم 6484 جنيه مصري.

بلغ قيمة شراء أونصة الذهب اليوم 1854 دولار.

سعر الذهب اليوم

من الجدير بالذكر أن سعر الذهب اليوم في هذا الأسبوع سجل أعلى قيمة له في يوم الأربعاء, وذلك كان بسبب التعاملات المالية التي حدثت في البورصة في ذلك اليوم مما نتج عنها ارتفاع في سعر الذهب، وبعد عقد المجالس والمشاورات وجمع الآراء حول التغيير السياسي والاقتصادي بشكل يومي ومتابعة الاختلاف في سعر الذهب يومياً، فإن توقعات المجالس التي عُقدت توقع التغيير في سعر الذهب الأسبوع القادم، أوضحت أنه يوجد مؤشرات على زيادة سعر الذهب في السوق المصرية.