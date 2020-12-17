نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية تبدأ من جديد مع أقوى العروض على المنتجات والسلع الغذائية المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عروض بنده وهايبر بنده في الظهور بقوة من جديد حيث أعلن الهايبر عن بدء العرض الأسبوعي على العديد من المنتجات والسلع التي تقدمها مجموعة بنده بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن العروض منتجات الألبان والأغذية المجمدة والمخبوزات والسلع التموينية المختلفة التي تهم كل بيت سعودي، وتبدأ العروض من يوم الأربعاء الموافق 1 من جمادى الأول وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 7 من جمادى الأول 1442هـ أي بعد أسبوع من انطلاقها لتبدأ المجموعة سلسلة من العروض على المنتجات الأخرى، الأمر الذي يساعد في حصول العملاء على أكبر قدر ممكن من التخفيضات على السلع التي يقومون بشراءها وكذلك زيادة معدل مبيعات الهايبر.

عروض بنده الأسبوعية على المخبوزات:

يقدم هايبر بنده عروض الـ5 ريال على المنتجات الطازجة والمخبوزات، وتتضمن أهم عروض ال5 ريال على المخبوزات مايلي:

معمول بالتمر / بر بالتمر حجم صغير.

علبة ميني دونات أبيض/ وردي بخطوط الشوكولاتة وزن 80 جرام (4 حبات).

ربع كيلو من البسكويت المصري الطويل.

علبة كروسان بالزبدة/ بالزعتر/ بالجبن.

كيس كعك بلدي الخليج وزن ( 250 جرام)/ شابورة (300 جرام).

علبة كعك الكأس/ الحفلة سويتزا (10 × 28/ 32 جرام).

كيس خبز التوست بالحبوب فوشية وزن 600 جرام.

عبوة كب كيك يومي وزن 360 جرام 10 + 2.

فطيرة الجبنة لوزين عبوة (وزن 372 جرام) 6 × 62 جرام.

علبة كروسان سفن دايز بحشوة الكريمة/ الكاكاو/ الفراولة ( 5 + 1 × 55 جرام).

كيس شابورة بالحليب قراميش (300 جرام)/ أصلية/ القمح الكامل/ لايت وزن الكيس 375 جرام.

عبوة ميني سويس رول سفن دايز (12 × 20/25 جرام).

عروض هايبر بنده على منتجات الألبان:

ثلاث حبات من زبدة لورباك غير المملحة وزن الحبة 100 جرام يمكنك الحصول عليها بسعر 11.95 ريال بدلاً من 17.25 ريال.

احصل على 2 حبة من جبنة كريم أبو الولد وزن 500 جرام للحبة بسعر 18.50 ريال بدلاً من 21.90 ريال.

جبن شيدر مطبوخ بيغا وزن 200 جرام احصل عليها بسعر 6.50 ريال بدلاً من 8.25 ريال.

جبنة موزاريلا مبشورة البقرات الثلاث وزن كيلو جرام سعر الكيس داخل العرض 24.50 ريال سعودي.

لبنة ندى التركية وزن الحبة 410 جرام احصل عليها بسعر مميز داخل العرض 9.95 ريال بدلاً من 13.25 ريال.

عروض هايبر panad الأسبوعية على المجمدات:

صدور دجاج طرية رويال وزن كيلو جرام كيس + كيس هدية فقط بسعر 26.95 ريال بدلاً من 53.90 ريال.

أنصاف صدور دجاج برديكس وزن 2.5 كيلو جرام سعر الكيس داخل العرض 36.95 ريال.

دجاج إنتاج وزن الحبة 110 جرام سعر الحبة قبل العرض 17.50 ريال وسعرها داخل العرض 13.95 ريال، أما سعر الكرتون خارج العرض 169.95 ريال وبعد التخفيض 135.95 ريال.

دجاج برديكس عرض 2 حبة وزن 800 جرام للحبة بسعر 21.95 ريال، أما سعر الكرتون الذي يحتوي على 10 حبات داخل العرض 99.95 ريال.

أيس كريم هاجين داز (460 مل) سعر العلبة الواحدة ضمن العرض 24.95 ريال.

كيك شوكولاتة/ فانيلا/ كراميل/ بندق/ تشكيلة متنوعة جالكسي (5× 30 جرام).

أيس كريم باسكن روبنز (1لتر)، سعر العلبة بعد التخفيض 31.95 ريال.

دجاج ساديا مجمد بدون أحشاء 2 حبة وزن الواحدة 1300 جرام سعر الحبتين بعد التخفيض 28.95 ريال، وسعر الكرتون (10× 1300 جم) بعد التخفيض 132.95 ريال.

ساديا صدور دجاج طرية وزن 1 كجم، السعر بعد التوفير 22.95 ريال للكيس الواحد.

فيليه دوري الكبير وزن كيلو جرام السعر قبل الخصم 29.50 ريال، وبعد الخصم 18.95 ريال.

فيليه دجاج مغلف بالخبز الكبير وزن 450 جرام، السعر بعد التخفيض 11.50 ريال.