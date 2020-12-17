نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده السعودية وتخفيضات 2020 على الجوالات والشاشات والعروض الأسبوعية للإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا بأقوى تخفيضات 2020 على الجوالات والشاشات والإلكترونيات في عروض بنده السعودية الأسبوعية التي تستمر حتى يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري، وهذه العروض تتضمن اصدارات حديثة من الهواف الذكية، وهواتف وصلت حديثًا للهايبر، بالإضافة إلى شاشات تلفزيون بأحجام متنوعة، وأحدث الأجهزة الإلكترونية من تابلت وايباد، والمزيد من العروض والتخفيضات في الكبرى في هايبر بنده السعودية.

عروض بنده السعودية وتخفيضات 2020

إليكم مجموعة متنوعة من عروض بنده الأسبوعية وأقوى تخفيضات 2020 على الجوالات، وشاشات التلفزيون، والأجهزة الإلكترونية وجميع الإلكترونيات بأسعار رائعة.

عروض بنده على الجوالات

جوال Apple iphone SE، بسعر 1999 ريال سعودي.

جوال Apple iphone 12، بسعر 3999 ريال سعودي.

جوال Samsung A21s، بسعر 849 ريال سعودي.

جوال Samsung A51، بسعر 1199 ريال سعودي.

جوال Samsung A71، بسعر 1399 ريال سعودي.

جوال Huawei Y7P، بسعر 649 ريال سعودي.

جوال Huawei Y8P، بسعر 799 ريال سعودي.

عروض الشاشات وتخفيضات 2020

شاشة تلفزيون ليد 55 بوصة من impex، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1752 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 58 بوصة من Toshiba، بسعر 1749 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ليد 65 بوصة من Dora، بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون اندرويد 65 بوصة من SkyWorth، بسعر 2250 ريال سعودي بدلًا من 3066 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون اندرويد 50 بوصة من TCL، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ليد 43 بوصة من Toshiba، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1204 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون اندرويد 42 بوصة من Sharp، بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون ليد 32 بوصة من TCL، بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 657 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على الإلكترونيات

تابلت Lenovo M8، بسعر 575 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال سعودي.

ايباد 8 من Apple، يقبل تشغيل wifi، بسعر 1675 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث من impex، بسعر 125 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

طابعة من Canon، بسعر 95 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي.

تناولنا في المقال عروض بنده السعودية ولمعرفة المزيد من العروض السارية في متاجر السعودية تابعونا، وانتظرونا في أقوى التخفيضات والعروض ذات الخصومات الهائلة.