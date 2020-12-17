نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد.. مكتبة جرير تفصح عن خصم 30% على الجوالات سامسونج وآيفون وتقسيط على 24 شهر مع وجود هدايا و مفاجآت بقيمة 750 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات، و تقسيط جوالات جرير.

تنهال jarir bookstore مكتبة جرير بعروض أكثر من رائعة بمناسبة نهاية العام – كل عام وأنتم بخير – و تميزت أيضا بعروضها على الهواتف الذكية و اسعار الجوالات في جرير التي لن تصدق عينيك منها وبالإضافة الى عروض تقسيط جوالات جرير، رغبة في نيل رضا عملاء مكتبات جرير، و إليكم أحدث عروض جرير اليوم على الجوالات الأشهر والأكثر طلبا. عروض مكتبة جرير للجوالات من شركة أبل وايفون ١١ برو جرير عروض مكتبة جرير على الجوالات ابل ايفون 12 ميني ، سعة تخزينية 128 جيجا بايت، متوفر بعدة ألوان، و تخفيضات جرير بسعر 3549 ريال سعودي، أو التقسيط من جرير 203 ريال شهريا لمدة 24 شهر.

اسعار الجوالات في جرير ابل ايفون 12 برو ماكس، سعة تخزينية 128 جيجا بايت، ألوان متعددة، وعروض جرير اليوم بسعر 1399 ريال سعودي مع امكانية تقسيط جوالات جرير بواقع 297 ريال شهربا لمدة 24 شهر.

عروض جرير للجوالات ابل ايفون 12 برو ماكس سعة تخزينية 256 جيجابايت، و اسعار الجوالات في جرير 5699 ريال سعودي، و بالتقسيط الشهري بمبلغ 325 ريال شهرا.

عروض جرير اليوم ابل ايفون 12 برو ماكس سعة تخزينية 512جيجابايت، و تخفيضات جرير بسعر 6699 ريال سعودي، و بالتقسيط الشهري من تقسيط جوالات جرير بمبلغ 382 ريال شهرا. عروض مكتبة جرير للجوالات عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي نوت 20 الترا ، سعة تخزينية 256 جيجا بايت، وتخفيضات جرير بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 5149 ريال، و امكانية التقسيط من جرير بمبلغ 228 ريال شهريا لمدة 24 شهر.

عروض مكتبة جرير للجوالات سامسونج جالكسي اس 20 الترا ، سعة تخزينية 128 جيجا بايت، تخفيضات مكتبة جرير بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 5039 ريال، و حسب شروط تقسيط جرير 2020 المبلغ الشهري 205 ريال لمدة 24 شهر.

عروض مكتبه جرير سامسونج جالكسي اس 20 اف اي، سعة تخزينية 128 جيجا بايت، و عرض جرير بسعر 2399 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال، و التقسيط من جرير على 24 شهر بالاضافة إلى هدية بطاقة العناية بالشاشة بقيمة 750 ريال.

عروض مكتبة جرير على الجوالات سامسونج جالكسي اس 20 بلس، سعة تخزينية 128، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 4195 ريال، مع تقسيط جوالات جرير على 24 شهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفراد.. مكتبة جرير تفصح عن خصم 30% على الجوالات سامسونج وآيفون وتقسيط على 24 شهر مع وجود هدايا و مفاجآت بقيمة 750 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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