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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض هايبر بنده الطازجة عروض ال 5 ريال في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوي عروض هايبر بنده الطازجة لهذا الأسبوع نبدأها ب 2 كيلو من فاكهة الموز اللذيذة من النوع الفلبيني ب 5 ريال، 360 جم من التورتيلا الأمراء ب 5 ريال، حلاوة سادة انتاج الجميل سعر 500 جم ب 5 ريال، جبن هنغاري بطعم الدوبل كريم بيضاء اللون ب 5 ريال النصف كيلو، تمر تمارا 500 جم ب 5 ريال، 250 جم من مسحوق الثوم ب 5 ريال، والكزبرة أيضا، كيلو من ذرة الفشار ب 5 ريال، 250 جم من الفلفل الأسود ب 5 ريال، 250 جم من طحينة الشغلة ب 5 ريال، 250 جم من حلاوة طحينية الأخوان ب 5 ريال، والجبن الأبيض نفس الوزن ب 5 ريال.
250 جم من الزيتون المغربي ب 5 ريال، و500 جم من المخلل المشكل ب 5 ريال، 250 جم من الليمون المخلل ب 5 ريال، 250 جم من المكدوس السوري ب 5 ريال، شبية القشطة ب 5 ريال، والمربي نكهات منوعة ب 5 ريال، لعشاق سمك السردين ب 5 ريال الكيلو وكذلك كيلو من سمك المكرونه.
عروض هايبر بنده اليوم منتجات الألبان
يوفر هايبر بنده تشكيلة رائعة من الأجبان لإرضاء جميع أذواق العملاء، مابين الشيدر والموزرايلا والمطبوخة ومنها 7 حبات من كرافت تشدر ب 23.50 ريال، بدلا من 26.95 ريال، كيلو من الجبن الموزاريلا ب 24.50 ريال، بدلا من 44.50 ريال البقرات الثلاثة، جبنة مطبوخ بوك 2 حبة ب 37.50 ريال، بدلا من 49.50 ريال، 2 حبة من جبنة كيري 12 قطعة ب 13.50 ريال، بدلا من 19.50 ريال.
عروض المأكولات المجمدة هايبر بنده
400جم من فطيرة سويتز بدون حشو ب 5 ريال، 160 جم من سبرينج رول سعر 2 حبة ب 5 ريال، بدلا من 11 ريال، 10 قطع من مربعات بف بيستري سويتز ب 5 ريال، أكواز من الذرة الحلو العملاق الأخضر ب 16.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، عجينة متعددة الإستخدام من السنبلة ب 8.95 ريال، بدلا من 11.50 ريال، كيلو من الربيان ب 27.95 ريال، بدلا من 47.50 ريال، جبنة موزاريلا داري كيلو ب 24.50 ريال، بدلا من 36.95 ريال.
كيلو من دجاج الكبير متبل ب 23.95 ريال، بدلا من 38.50 ريال، فيلية دجاج بالخبز ب 11.50 ريال، 1000 جم من أصابع الدجاج المحشو بالجبن ب 28.95 ريال، بدلا من 47.95 ريال،كيلو فيلية مجمد دوري ب 18.95 ريال، بدلا من 29.50 ريال.
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