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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده و هايبر بنده الأسبوعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده و هايبر بنده ، مجموعة عروض نهاية العام من هايبر بنده تحتوي على عدد كبير من العروض، موز فلبينى 2 ك بسعر 5 ريال، يوسفي مغربي 1 ك بسعر 5 ريال، طماطم محلي / مغربي 2 ك بسعر 5 ريال، خيار محلي 2 ك بسعر 5 ريال، تورتيلا الأمراء (360 جرام) / ميني (250 جرام) بسعر 5 ريال، حلاوة طحينة سادة الجميل 500 جرام بسعر 5 ريال، جبن أبيض دوبل كريم هنغاري بسعر 5 ريال، رمان مصري 1 ك بسعر 5 ريال، قرع محلي 2 ك بسعر 5 ريال، خس رومي محلي 1 ك بسعر 5 ريال، معجون التمر محلي تمارا 1 ك بسعر 5 ريال، سكري محلي تمارا 500 جرام بسعر 5 ريال، تمر خلاص ذهبي محلي تمارا 500 جرام بسعر 5 ريال.
عروض هايبر بنده اليوم
عروض بنده و هايبر بنده ، طحينة ماركة الشعلة 250 جرام بسعر 5 ريال، حلواني اخوان حلاوة طحنية بالفستق 250 جرام بسعر 5 ريال، جبن أبيض حلواني اخوان 250 جرام بسعر 5 ريال، جبنة بيضاء 500 جرام بسعر 5 ريال، زيتون أسود أسباني العلندا 500 جرام بسعر 5 ريال، زيتون مغربي 250 جرام بسعر 5 ريال، مخلل خضار مشكل طيبة 500 جرام بسعر 5 ريال، ليمون مغربي 250 جرام بسعر 5 ريال، مكدوس سوري 250 جرام بسعر 5 ريال.
تخفيضات بنده الأسبوعية
قطع لحم بقري بالعظم 250 جرام بسعر 5 ريال، قوانص دجاج الوطنية 450 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 7.25 ريال، كبدة دجاج الوطنية 450 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 7.25 ريال، قلوب دجاج الوطنية 450 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 7.25 ريال، أجنحة دجاج التنمية 450 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 6.75 ريال، سردين 1 ك بسعر 5 ريال، سمك مكرونة 1 ك بسعر 5 ريال، كابوريا 500 جرام بسعر 5 ريال.
عروض نهاية العام
معمول بالتمر / بر بالتمر حجم صغير 250 جرام بسعر 5 ريال، ميني دونات ابيض / وردي بخطوط الشوكولاتة 80 جرام 4 حبات بسعر 5 ريال، بسكويت مصري 250 جرام بسعر5 ريال، كروسان بالزبدة / بالزعتر / بالجبنة 5 حبات بسعر 5 ريال، خبز بالحليب فونتي 9 حبات بسعر 5 ريال، كعك بلدي الخليج 250 جرام شابورة 300 جرام بسعر 5 ريال، كعك الكأس / الحفلة سويتز 10×28/32 جرام بسعر 5 ريال بدلا من 8.75 ريال، كروسان سفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو / الفراولة (5+1×55جرام) بسعر 5 ريال.
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