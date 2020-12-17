عروض العثيم تخفيضات غير مسبوقة وخصومات تصل لـ 40%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، مهرجان عروض عبدالله العثيم، دائماً ماتطلق اسواق العثيم مهرجان العروض بنهاية كل عام بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية، واطلق هذا المهرجان تحت اسم (حنا الأوفر) ويستمر هذا المهرجان لعدة أسابيع مقبلة حتى نهاية العام ويتجدد الأربعاء من كل أسبوع على مئات من الأصناف والمنتجات المقدمة من العثيم، ويتم بذل أقصى جهد ممكن لتلبية طلبات العملاء. عروض العثيم عروض العثيم على الألبان ومنتجاتها حليب سفوري قد طويل الأجل 200 مل 1.37 ريال سعودي. حليب الربيع 1 لتر 4.50 ريال سعودي. حليب صافيو موز 200مل 1.50 ريال سعودي. حليب صافيو شوكولاته 200مل 1.50 ريال سعودي. خصومات العثيم خصومات العثيم على الألبان ومنتجاتها حليب الصافي قليل الدسم 1 لتر 4.50 ريال سعودي. حليب صافيو فراولة 200 مل 1.50 ريال سعودي. حليب رشاقة 1 لتر 4.50 ريال سعودي. حليب نادك قليل الدسم بغطاء 1لتر 4.50 ريال سعودي. تخفيضات العثيم تخفيضات العثيم على الألبان ومنتجاتها حليب السعودية كامل الدسم 200 مل 1.50 ريال سعودي. حليب ندى 1 لتر 4.50 ريال سعودي. جبن المراعي كاسات طعم قشطة 140 جرام 5 ريال سعودي. جبن بوك بيضاء كاسات 910 جرام 29.50 ريال سعودي. تنزيلات العثيم تنزيلات العثيم على الألبان ومنتجاتها جبن المراعي كاسات طعم القشطة ٥٠٠ جم 17.25 ريال سعودي. جبن كرافت بيضاء كاسات 500جرام 17.75 ريال سعودي. جبن كرافت بيضاء كاسات 910 جرام 28.75 ريال سعودي. جبن المراعي كاسات طعم القشطة 900 جرام 27.50 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم على الألبان ومنتجاتها جبن نادك كاسات 500جرام 16.50 ريال سعودي. جبن نادك كاسات 240 جرام 9.25 ريال سعودي. جبن المراعي بالزيت النباتي 240 جرام 8.25 ريال سعودي. جبن بوك بيضاء كاسات 1100 جرام 30.95 ريال سعودي.

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