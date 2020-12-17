نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل عروض كيا 2021 من عبد اللطيف جميل بأرخص الأسعار في ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عروضه الخاصة لنهاية العام والتي تقدم العروض والتخفيضات علي جميع سيارات كيا و سيارات من ماركات اخرى مثل سيارات هيونداي و سيارات تويوتا وسيارات جيلي كول راي والتي أعلنت عن السيارات عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي لجميه مواطنين المملكة العربية السعودية، وشملت العروض مجموعه من سيارات كيا والتي تتمثل في كيا بيجاس lx 2021 و كيا سيراتو l 1.6l 2021 و كيا سيلتوس lx 2021 و كيا سبورتاج lx 2021 كما أعلنت عن مواصفات السيارات التي تم ذكرهم والذي شملهم العرض والتي سوف نقدمها لكم من خلال هذه المقالة.

عروض كيا عبد اللطيف جميل

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن إطلاقها لمجموعه من العروض الخاصة بنهاية العام والمتوقع كل عام من عبد اللطيف جميل وكما أعلنت عن السيارات وعن العروض الخاصة بهم وهي التي سوف نقم بشرحها من خلال المقالة التالية، وتتميز العروض بدفعات شهريه بنسبه سنويه قابله للتغير في احد العوامل الأتية مثل السجل ألأتماني للعميل أو التكلفة الفعلية للتامين كما أعلنت أيضا شركه عبد اللطيف جميل عن ميعاد بدء العروض علي السيارات ابتداء من 11 نوفمبر 2020 حتي 31 ديسمبر 2020 واعلن أيضا عبد اللطيف عن مواصفات ومميزات السيارات وسيتم شرحهم بالكامل مع العروض.

كيا بيجاس lx 2021

اعلن عبد اللطيف جميل عن مواصفات ومميزات سياره كيا بيجاس lx 2021 وهي:

السيارة من نوع السيدان.

تتميز السيارة بالدفع الأمامي.

حجم محرك السيارة 17.80 لتر بوقود بنزين.

يتميز محرك السيارة 4 أسطوانات لتوليد قوه 95 حصان.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 4 سرعات.

السيارة تدعم 2 وسائد هوائيه.

معدل استهلاك الوقود 1.40 كيلومتر لكل لتر.

السيارة لا يوجد بها حساسات خلفيه وكاميرا أيضا.

مقاس عجلات 14.

إضاءة السيارة من نوع هالوجين.

عرض كيا بيجاس lx 2021

سياره كيا بيجاس lx 2021 تتميز بقسط شهري 844 ريال وبدون دفعه أولي ومده سداد 60 شهر.

كيا سيراتو l 1.6l 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره كيا سيراتو l 1.6l 2021 وهي:

السيارة من نوع سيدان.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

حجم محرك السيارة 15.20 لتر بوقود بنزين.

يتميز محرك السيارة بوجود 4 أسطوانات لتوليد 126 حصان.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

السيارة تدعم 2 وسائد هوائيه.

معدل استهلاك البنزين 1.60 كيلومتر لكل لتر.

يوجد بالسيارة حساسات خلفيه ولا يوجد كاميرا خلفيه.

مقاس عجلات 15.

تتميز السيارة بإضاءة هالوجين.

عرض كيا سيراتو l 1.6l 2021

تتميز سياره كيا سيراتو l 1.6l 2021 بقسط شهري 1214 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كيا سيلتوس lx 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره كيا سيلتوس lx 2021 وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

حجم محرك السيارة 16.30 لتر بوقود بنزين.

يتميز المحرك بأربع أسطوانات لتوليد قوه 123 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

السيارة تدعم 4 وسائد هوائيه.

حساسات أمامية وخلفيه بالإضافة إلي كاميرا خلفيه.

مقاس عجلات 17.

تتميز السيارة بإضاءة ليد.

عرض كيا سيلتوس lx 2021

تتميز سياره كيا سيلتوس lx 2021 بقسط شهري 1338 ريال بدون دفعه أولي وعلي فترات سداد 60 شهر.

كيا سبورتاج lx 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره كيا سبورتاج lx 2021 وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

تتميز السيارة بالدفع الأمامي.

حجم محرك السيارة 13.90 لتر بوقود بنزين.

محرك السيارة يحتوي علي 4 أسطوانات لتوليد قوه 184 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

السيارة تدعم حساسات أمامية وخلفيه.

السيارة تدعم 6 وسائد هوائيه.

معدل استهلاك البنزين 2.40 كيلومتر لكل لتر.

كاميرا خلفيه مدمجه.

تتميز السيارة بإضاءة هالوجين.

مقاس عجلات 19.

عرض كيا سبورتاج lx 2021

تتميز سياره كيا سبورتاج lx 2021 بقسط شهري 1540 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.