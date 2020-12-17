عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل ل 60 % أقوى عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تقدم اكسترا عروض لعملائها طرق متعددة وآمنة لعملائها لتسهل عليهم الدفع سواء بالمتجر أو الموقع الإلكتروني فيمكنهم الدفع من خلال الفيزا أو سداد أو أمريكان اكسبريس أو الماستر كارد، فيمكنك التسوق من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وشراء كل ما تحتاج إليه وعليك إختيار طريقة السداد سواء من خلال الإنترنت وتسوية الدفع مع الموقع أو الدفع بالريال عند استلام المنتج. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا الهائلة على القلايات : خصومات ساكو كلاس برو، مقلاة بدون زيت، 3.2 لتر، 1400 وات، أبيض، 50٪ خصم 225 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال سعودي. تخفيضات ساكو فيليبس قلاية هوائية، 1900 واط، 1.2 كيلو، أسود، 29٪ خصم 899 ريال سعودي بدلاً من 1258 ريال سعودي. تنزيلات ساكو على كلاس برو، مقلاة بدون زيت، 3.2 لتر، أسود، 25٪ خصم 299 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي. فيليبس قلاية هوائية، 1425 واط، 800 جرام، أسود، 24٪ خصم 499 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال سعودي. نينجا، مقلاة بدون زيت، 4 لتر، 1550 واط، أسود/ رمادي، 24٪ خصم 599 ريال سعودي بدلاً من 788 ريال سعودي. نينجا، مقلاة بدون زيت، 5.2 لتر، 1750 واط، أسود 22٪ خصم 699 ريال سعودي بدلاً من 898 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم عروض اكسترا الأسبوعية فيليبس، مقلاة بدون زيت، 1.4 كيلو، أسود / نحاسي، 21٪ خصم 1299 ريال سعودي بدلاً من 1639 ريال سعودي.

خصومات اكسترا فيليبس مقلاة افانس ديجيتال, 60 هرتز, سعة 1.4 كج، 21٪ خصم 1269 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي.

برنسيس مقلاة هوائيّة، 1800 واط، 5.2 لتر، 1.3 كيلو، أسود، 20٪ خصم 429 ريال سعودي بدلاً من 539 ريال سعودي.

برنسس قلاية ثنائية، 3 لتر، ستانلس ستيل، 20٪ خصم 359 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال سعودي.

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