نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب الرياض من 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض الدانوب الاسبوعيه باقوي الخصومات علي جميع منتجاتها والتي هي عباره عن جميع انواع الكترونيات مثل مكواة ساقال، ومكواه بالبخار، ومروحة بدون شفرات مع اضاءة led امبيريال، وغلاية ماء بي اند دي، وصانعة قهوة بي اند دي، وطاهية متعددة المهام بي اند دي، وصانعة رغوة الحليب بي اند دي، وعصارة حمضيات امبيريال، ونظام صوتي سوني، ومسرح منزلي سوني، وعجانة اريتي، وسخان سندوتش بالسن، شاشة ال أي دي سمارت أي تي سي، وسامسونج جالكسي أي 31، وآيفون 12 ميني، وشاشة سمارت اي دي كبرف سامسونج.

عروض الدانوب الرياض

عروض الدانوب الرياض يعد الدانون من أقوى الشركات التي تعمل أسبوعيا على تخفيضات على جميع منتجاتها والتي هي عبارة عن جميع أنواع الأجبان مثل جبنه فيتا وجبنة مصرية ملح خفيف زينه، وجبنه موزاريلا الثلاث بقرات، وجبنة أدام سادة، ومرتديلا بيبي لحم ساده، وجبنة سنابل الخير دوبل كريم، ولبنة كاملة الدسم، جبنة كريم شيدر قابلة للدهن بينار، وجبنه كريم شيدر قابله للدهن المراعي، وجبن كريمي بيغا وجبنه موزاريلا مبشورة السنبلة، وجبنه موزاريلا نادك، وزبادي المراعي، وجبنه فيتا المراعي، وجبنه مثلثات المراعي.

ارز بسمتي بنجابي المهيدب 75.95 ريال.

زيت دوار الشمس هالة 8.95 ريال.

دجاج مجمد ساديا 12.95 ريال.

شكولاته نوتيلا 25. 95 ريال.

اريال 54.95 ريال.

حليب مجفف السعوديه 49.95 ريال.

ثوم 2.95 ريال.

كوسة 3.95 ريال.

بطاطس 4.95 ريال.

بطاطا حلوه مصري 3.95 ريال.

فلفل رومي اخضر 3.95 ريال.

جزر بلدي 2.95 ريال.

فراولة 5.95 ريال.

برتقال ابو صرة 3.95 ريال.

تفاح احمر 6.95 ريال.

كيكة البطريق بالسكر 125.00 ريال.

كبكة براون بيتي 89.00 ريال.

بقلاوة 70.00 ريال.

غريبه 36.95 ريال.

معمول تمر 35.00 ريال.

معجنات مشكله 14.95 ريال.

توب سايد بقري برازيلي 39.95 ريال.

اوصال بقري برازيلي 23.95 ريال.

لحم عجل بدون عضم 44.95 ريال.

كباب بقري للشوي 36.95 ريال.

سجق بقري 24.95 ريال.

مفروم بقري برازيلي 21.95 ريال.

شاورما لحم 37.95 ريال.

شيش طاووق 19.95 ريال.

سردين 5.95 ريال.

كابوريا طازجة 17.95 ريال.

ماكريل 17.95 ريال.

شعور وسط 26.95 ريال.

سلطان ابراهيم 26.95 ريال.

بوري طازج 21.95 ريال.

سمك تونا 15.95 ريال.

سمك عندق 24.95 ريال.

مكرونه عضويه بالحبوب الكاملة 14.00 ريال.

بيتي كروكر مج تريش بالقرفه 36.00 ريال