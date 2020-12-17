نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث ترددات قنوات النايل سات 2021 بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن احدث ترددات قنوات النايل سات 2021 خاصة بعدما تم تغيير عدد كبير جدا من القنوات ترددها وسوف يتم بثهم علي الترددات الجديدة بداية من أول أيام عام 2021 كل عام وأنتم بخير وبمناسبة العام الجديد ومن هنا سوف نقدم لكم حصر شامل لجميع الترددات علي القمر الصناعي المصري نايل سات لعام 2021.

الجدير بالذكر توجد باقة متنوعة من القنوات التي تقدم محتويات مختلفة، فسوف تجدون قنوات متخصصة في الأفلام، المسلسلات، الأخبار، منوعات، وقنوات متخصصة في البرامج علي مدار ال 24 ساعة، وأول شيء يمكنك فعله هو عمل بحث آلي علي القمر الصناعي ككل بحيث يظهر لك جميع الترددات المخزنة في جهاز الاستقبال الخاص بك ثم إدخال الترددات الجديد التي سوف نذكرها لكم فيما يلي:

ترددات قنوات النايل سات 2021

سوف نبدأ بتردد قناة دي إم سي dmc

كما تعلمون أن مجموعة قنوات dmc من القنوات الحديثة عمرها 5 سنوات فقط وبالرغم من حداثة نشأتها سوف تجدون أنها تقدم برامج مميزة مثل برنامج مساء dmc وبرنامج السفيرة عزيزة، و 8 الصبح وأكثر برنامج مميز علي هذه القناة هو برنامج صاحبة السعادة للمذيعة المميزة والممثلة الرائعة إسعاد يونس وبالنسبة للتردد هو 11449، والاستقطاب أفقي – H وبالنسبة لمعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

وبالنسبة لتردد قناة دي إم سي دراما هو 11449 ومعدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500 وبالنسبة للاستقطاب هو أفقي – H



معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد قناة سي بي سي cbc



مجموعة قنوات سي بي سي من القنوات المميزة جدا وبها عدد من البرامج الحصرية والمسلسلات المميزة حيث تقدم برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وهذا البرنامج له شعبية كبيرة علي مستوي الوطن العربي وبرنامج من مصر وبرامج عديدة وبالنسبة للتردد الجديد هو 11785 ومعدل الترميز هو 27500 والاستقطاب رأسي – V ، ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد قناة إم بى سي 1 MBC

قناة إم بي سي وان من القنوات العريقة والمميزة جدا وبها العديد من البرامج الحصرية والعالمية مثل ذا فويس، وعرب جود تالنت وغيرها من البرامج المميزة وكما يعرض عليها عدد كبير من المسلسلات الحصرية والخاصة بمجموعة إم بي سي وبالنسبة للتردد الخاص بها هو 11470 ومعدل الترميز هو 27500 أما عن الاستقطاب الخاص بالقناة هو أفقي H.

تردد قناة الحياة

قناة الحياة قناة مصرية مميزة تذاع علي النايل سات وبها العديد من البرامج المميزة منها الحياة اليوم والمطبخ وغيرها من البرامج المميزة ويكون ترددها 12207 و اتجاها عمودي (v) ويوجد تردد أخر للقناة وهو 10873 واتجاها عمودي أيضا، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.