عروض العثيم الأسبوعية أقوى عروض السعودية تصل إلى 60 % الحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية في نوفمبر الماضي شهدت شركة عبد الله العثيم حدثاً كبير نسبياً حيث أنها صنفت بالمرتبة واحد وثلاثون ضمن أقوى الشركات السعودية من مجلة فوربس للشرق الأوسط العالمية، وقد أكد بعدها المدير التنفيذي لشركة العثيم مدى فخره بما وصلوا إليه من مكانة ودخول التصنيف العالمي للشركات وتفاؤله بمستقبل مليء بالطموح والإنجازات. عروض العثيم الأسبوعية عروض العثيم على الأغذية المجمدة: تخفيضات العثيم برجر امريكانا دجاج اكياس 15 حبة 23.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم كفتة أرز امريكانا مصرية 900 جرام 25.25 ريال سعودي.

صدور دجاج الوطنية 650 جرام 13.95 ريال سعودي.

عجينة الكرامة سبرنج رول 250 جرام 6.95 ريال سعودي.

مفروم دجاج الوطنية رول 400 جرام 7.75 ريال سعودي.

بآميه مونتانا زيرو مجمدة 400 جرام 6.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

نقانق دجاج دو حار 400 جرام 7.25 ريال سعودي.

برجر ساديا دجاج 24 حبة 1344 جرام 38.95 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم اليوم نقانق ساديا دجاج حارة 340 جرام 5.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بيتزا ساديا سبيسيال 440 جرام 16.75 ريال سعودي.

ذرة مونتانا سكرية حب 400 جرام 5.25 ريال سعودي.

برجر هرفي دجاج بالبقسماط 450 جرام 17.25 ريال سعودي.

برجر هرفي دجاج بالبقسماط 672 جرام 25.25 ريال سعودي.

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أقوى عروض السعودية كبة شامي لحم بقر ميني 450 جرام 21.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مفروم دجاج امريكانا 400 جرام 8.75 ريال سعودي.

مفروم غنم امريكانا 400 جرام 8.75 ريال سعودي.

عجينة الكرامة سبرنج رول 250 جرام 6.95 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: عروض الدانوب الأسبوعية أقوى عروض السعودية خصم يصل ل40% لمدة 5 أيام

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