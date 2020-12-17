نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة تخفيضات مكتبة جرير على الحاسوب المحمول وهدايا تصل ل200 ريال عند شراء لاب توب هواوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات جرير، و عروض جرير لاب توب مازالت مستمرة بلا توقف، و تزداد كثافتها هذه الفترة بمناسبة إقتراب نهاية العام، كما أن jarir bookstore مكتبة جرير اعتادت تقديم الجديد من العروض المتنوعة، و لا سيما عروض مكتبة جرير وهدايا التوفير على اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير خصوصا بعد ازدياد الحاجة الى هذه الأجهزة في الدراسة والعمل عن بعد؛ نقدم لكم أقوى هدايا عروض اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير. عروض جرير لاب توب عرض جرير هواوي ميت بوك اكس، لاب توب بحجم شاشة 13 بوصة ذات كارت ‎انتل يو اتش دي جرافيكس 620‎ ، معالج ‎(10‎ الجيل) i5‎‎-‎10210‎U انتل كور‎، نظام التشغيل ‎ويندوز 10‎ ، سعة 512 جيجابايت اس اس دي‎، مع 16 جيجا رام، عروض مكتبه جرير بسعر 5999 ريال سعودي، و امكانية التقسيط من جرير بمبلغ 342 ريال شهريا لمدة 24 شهر. عروض جرير اليوم هواوي 8، لاب توب بحجم شاشة 15.6 بوصة ذات كارت ‎‎ايه ام دي راديون فيجا 8‎ ، معالج ‎5‎‎-‎3500‎U ايه ام دي رايزن‎، نظام التشغيل ‎ويندوز 10‎ ، سعة ‎256 جيجابايت بي سي آي اي اس اس دي‎، مع 8 جيجا رام، عروض مكتبه جرير بسعر 2549 ريال سعودي، مع ضمان الوكيل لمدة 24 شهر. اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير عروض جرير لاب توب هواوي ميت بوك 13، لاب توب بحجم شاشة 13 بوصة ذات كارت ‎انتل يو اتش دي جرافيكس 620‎ ، معالج ‎(10‎ الجيل) i5‎‎-‎10210‎U انتل كور‎، نظام التشغيل ‎ويندوز 10‎ ، سعة 512 جيجابايت اس اس دي‎، مع 8 جيجا رام، عروض مكتبه جرير بسعر 3299 ريال سعودي، و امكانية التقسيط من جرير بمبلغ 188 ريال شهريا لمدة 24 شهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرصة تخفيضات مكتبة جرير على الحاسوب المحمول وهدايا تصل ل200 ريال عند شراء لاب توب هواوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.