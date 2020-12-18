نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتعلق الأطفال كثيرا في سن الطفولة وحتى المراهقة بقنوات الكرتون وبرامج الأطفال، ولذلك أتينا اليوم بأحدث تردد لقناة طيور الجنة، حيث أن الكثيرين من الأمهات والآباء يبحثون عن قنوات بناءه تهدف إلى تعليم الأطفال المبادئ السليمة والأخلاق القويمة والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تتماشى مع مجتمعاتنا الإسلامية وأخلاقنا العربية ولذلك فإن الاختيار الأمثل لهؤلاء الآباء هو مجموعة قنوات طيور الجنة وطيور بيبي حيث أن هاتين القناتين العربيتين تهدف إلى تعليم الأطفال تعاليم الإسلام الصحيحة والأخلاق الحميدة من خلال مجموعه من البرامج الإرشادية والتعليمية ودروس تلاوة وحفظ القرآن الكريم وأيضا تعليم الصفات القويمة من خلال مجموعه من الأناشيد الإسلامية والترفيهية الهادفة إلى الرقي بمستوى أخلاق وتربية أبناء المجتمعات العربية، بل وتطلعت إلى أكثر من ذلك بأن تخاطب الأطفال في جميع أنحاء العالم فقامت بإطلاق مجموعة من قنوات طيور الجنة على اليوتيوب باللغة الإنجليزية والفرنسية والتركية من خلال ترجمة أغانيها التعليمية والإرشادية إلى هذه اللغات الثلاثة واستهداف الأطفال المتحدثين بهذه اللغات لتصبح قناه عالمية هدفها زرع الخير في النفوس الصغيرة.

ما هي مجموعة قنوات طيور:

طيور الجنه وطيور بيبي هي مجموعة قنوات متخصصة في محتوى الأطفال يمتلكها رجل الأعمال الأردني خالد مقداد وكانت بداية انطلاقتها عام 2008 على القمر الصناعي نايل سات وكان مقرها الأساسي في مدينة عمان بالأردن ومحطة بثها في البحرين، وحاليا وبعد تحقيقها لنجاح باهر على مستوى الوطن العربي فهي تنطلق أيضا من خلال القمر الصناعي عرب سات ولكن تم دمج القناتين في قناه واحده وهي طيور الجنه بيبي وتقوم ببث متواصل وبدون فواصل إعلانية من خلال رؤية موحده لصاحب القناة وكل العاملين بها، وهي تقديم محتوى جيد مواكب للعصر يهدف إلى تنمية فكر الطفل وقدراته العقلية والذهنية من خلال تقديم مجموعه من البرامج البناءة ذات رؤية مستقبلية واسعة، ومن خلال مجموعه من مقدمين برامج أطفال لكي يسهل عليهم التعامل والتواصل مع أقرانهم في مثل عمرهم ولكي يشعر الطفل بالجو الأسري ويرى نفسه في نجوم هذه القناه وهذا بالأخص ما يميز هذه القناة الرائعة والرائدة في هذا المجال عن غيرها من قنوات الأطفال الأخرى والتي تحاول أن تحذو حذوها.

ماهي طبيعة البرامج التي تقدمها قناة طيور الجنه:

تقدم القناه مجموعة من البرامج المواكبة للعصر والتي تهدف إلى تنمية أفكار الطفل وتهذيب طباعه وتوسعة فهمه وإدراكه من خلال مجموعه هائلة ورائعه من البرامج التعليمية والدينية والإخبارية وأيضا الترفيهية ومسابقات لاكتشاف مواهب الأطفال والعمل على تنميتها مثل برامج (صوتك كنز، والرسام الصغير) والأناشيد نذكر منها الآتي:

البرامج:

نشرة أخبار الدار، مناجاة، الرسام الصغير، أنا أحبكم، رياضة x رياضة، طيور الجنة في عيونهم، كواليس، ماما قالت، ورتل القران ترتيلاً، حكايا جنى، حروف الهجاء، رمضانيات، نصائح رمضانية، من أنا، مغامرات كامبنج، على خطاوي السيلاوي، صوتك كنز.

الأناشيد:

ومنها أناشيد تربويه وأناشيد ترفيهيه وتعليميه وأيضا أناشيد عن البلاد لزرع حب الأوطان والانتماء في الأطفال،وأغلب هذه الأناشيد تكون بأداء فرقة قناة طيور الجنة أو أداء الطفلة الموهوبة جنى المقداد أو الطفلة الرائعة براء العويد، ونذكر منها الآتي على سبيل المثال لا الحصر:

يلا حفلة، مرة طلعنا، بابا تلفون، ماما جابت بيبي، بابا جاب لي بالون، ملينا ، اليوم العيد، جننتوني، الإشاعات، ماجينا ماجينا، كيف الحال، ماما وبابا.

وأناشيد عن البلاد العربية، للسعوديه، قطر، مصر،الإمارات العربية المتحدة، عمان، الكويت، الأردن، سوريا، لينان، فلسطين، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان، المغرب، جيبوتي، موريتانيا، الصومال، اليمن.

القمر التردد معدل الترميز ، الاستقطاب نايل سات 11315 27500 ، عمودي عرب سات 11310 27500 ، عمودي

نجوم قناة طيور الجنة:

والجدير بالذكر أن القناة تضم مجموعة من المنشدين البارعين والموهوبين في هذا المجال نذكر منهم المجموعة الآتية:

مراد شريف، براء العويد، الوليد مقداد، المعتصم بالله مقداد، جنى مقداد، جاد مقداد، اياد مقداد، ليليان السيلاوي، جوان السيلاوي، زين مقداد، يارا مقداد، سند مقداد.

المسؤولين عن إدارة القناة هم: