عروض جرير الأسبوعية خصم أكثر من 50 % لمدة 5 أيام على الجوال والشاشات

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عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوال جرير متجر من المتاجر التي صيت انتشارها في المملكة العربية السعودية، نظراً لأنه من الأفضل الأماكن التي من خلالها يمكنكم شراء أي هاتف محمول وبضمان وبما أن سنة 2020 على وشك الانتهاء فقام المتجر بوضع بعض من العروض المختلفة على الهواتف. عروض جرير على الجوال خصومات جرير بلغ سعر هاتف هواوي بي 40 برو بسعة حجم 256 جيجابايت “باللون الاسود” إلى 3349 ريال سعودي بدلاً من سعر 3829 ريال.

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سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة حجم 256 جيجابايت إلى 7999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة حجم 256 جيجابايت بلغ 7999 ريال سعودي.

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هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف آي بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 2399 ريال سعودي.

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