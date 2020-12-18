نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا اخر العام خصومات على جميع المنتجات تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا نهاية عام 2020م قام متجر اكسترا بتقديم العروض على الشاشات والهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية بأنواعها، وأكد أن مواطني المملكة العربية السعودية سوف يستفيدون من هذه العروض بعد التعرف على ما سيذكر في هذا المقال. عروض اكسترا نهاية عام خصومات اكسترا السعودية على الهواتف المحمولة من موقع اكسترا: تخفيضات اكسترا بلغ سعر هاتف هواوي نوفا 7 إلى 124.900 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية هاتف هواوي نوفا 5 بلغ سعره 119.900 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7 باللون البنفسجي بلغ سعره 149.900 ريال سعودي.

هاتف سامسونج نوت 8 بلغ سعره 124.900 ريال سعودي.

جلاكسي آي 42 بلغ سعره 114.900 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على الأجهزة المنزلية:

عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر مكيف نافذة من اسيت إلى 99.900 ريال سعودي.

خصومات اكسترا سعر غسالة تحميل علوي من كيلون بلغ 69.900 ريال سعودي.

سعر جلاية صحون من شارب إلى 99.900 ريال سعودي.

بوتاجاز من نيكاي بلغ سعره 64.900 ريال سعودي. أقوى عروض السعودية عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر ثلاجة ال جي إلى 129.900 ريال سعودي بدلاً من سعر 164.900 ريال.

تخفيضات اكسترا سعر ماكينة ضغط المياه من بوش بلغ 24.900 ريال سعودي.

خصومات اكسترا محضرة طعام من كينود بلغ سعرها 419.900 ريال سعودي.

سعر ماكينة تحضير القهوة من دي لونغي بلغ 99.900 ريال سعودي.

ماكينة تحضير القهوة من بوش بلغ سعرها 399.900 ريال سعودي. خصومات اكسترا فرن كهربائي من باور بلغ سعره 34..900 ريال سعودي.

بلغ سعر قدر الضغط الكهربائي إلى 57.000 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من هوفر بلغ سعره 32.900 ريال سعودي.

ماكينة تحضير القهوة من بوش بلغ سعره 399.900 ريال سعودي.

شواية كهربائية بلغ سعرها 14.900 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا اخر العام خصومات على جميع المنتجات تصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.