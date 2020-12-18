نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم على المنتجات الغذائية تصل ل 40% ألحق الخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم تعددت في المملكة العربية السعودية حيث يوجد عدة فروع لها في الرياض والدمام وغير ذلك، كما أنه يقوم بتقديم عروضاً على الأكلات وليس الأدوات المنزلية فقط وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض التي يقدمها العثيم لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات العثيم على المنتجات الغذائية: عروض العثيم بلغ سعر جبن رومي قديم إلى 20.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 24.95 ريال.

خصومات العثيم سعر جبنه شيدر مستورد بلغ 25.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 32.80 ريال.

حلاوة سادة أو شيكولاته بلغ سعره 27.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 34.95 ريال.

سعر اللحيمي لانشون بلغ 16.25 ريال سعودي بدلاً من سعر 23.95 ريال.

بلغ سعر مفروم كندوز إلى 109.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 139.95 ريال. أقوى عروض العثيم عروض العثيم مكعبات كندوز بلغ سعرها 126.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 144.95 ريال.

خصومات العثيم انتركوت كندوز بلغ سعره 129.95 ريال بدلاً من سعر 139.95 ريال.

بلغ سعر زبدة مستورد 250 جم إلى 20.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 23.95 ريال.

دينا فلمنك بلغ سعرها 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 31.95 ريال.

جبن قريش بلغ سعرها 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال. تخفيضات العثيم على المجمدات تنزيلات العثيم على بلغ سعر الديك الرومي إلى 36.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 57.95 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية أطياب صدر بانية عادي بلغ سعره 77.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 88.95 ريال.

أماراتي جمبر بلغ سعره 43.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.95 ريال سعودي.

سي فود مجمد بلغ سعره 23.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.95 ريال سعودي.

أصابع كابوريا بلغ سعره 9.99 ريال سعودي بدلاً من سعر 12.95 ريال.

جمبري بلغ سعره 47.99 ريال سعودي بدلاً من 59.99 ريال.

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