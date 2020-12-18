عروض ساكو الأسبوعية خصومات على الأجهزة المنزلية تصل ل 40%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية متجر ساكو قام بتقديم عروضاً على الأجهزة المنزلية التي تحتاج إليها كل ربة منزل، ولذلك فإذا كنتي ترغبين في التعرف على هذه العروض فعليكِ بقراءة هذا المقال. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو على الأجهزة المنزلية: تخفيضات ساكو بلغ سعر صانعة القهوة 1 لتر 1500 واط إلى 439 ريال سعودي بدلاً من سعر 579.50 ريال.

صانعة القهوة أوتوماتيكية 1450 واط بلغ سعرها 3.999 ريال سعودي بدلاً من سعر 5.999 ريال.

نسبرسو فيرتو بلس 1.2 لتر واط “اللون الأسود” بلغ سعرها 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1.719 ريال سعودي. تخفيضات ساكو السعودية خصومات ساكو على بلغ سعر طقم الجلوس للحديقة ل4 أشخاص إلى 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 765.75 ريال سعودي.

عروض ساكو طقم جلوس ل6 أشخاص بلغ سعرها 3.179 ريال سعودي بدلاً من سعر 1.749 ريال سعودي.

جهاز سير كهربائي بلغ سعره 1.699 ريال سعودي.

بلغ سعر مثقاب لاسلكي 18 فولت إلى 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 725 ريال.

طقم جلوس للحديقة 8 أشخاص بلغ سعره 2.999 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.839 ريال سعودي. أقوى عروض السعودية عروض ساكو السعودية طقم جلوس للحديقة ل4 أشخاص بلغ سعره 399 ريال سعودي بدلاً من سعر 549 ريال.

خصومات ساكو طقم جلوس للحديقة مع طاولة بلغ سعره 2.199 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.159 ريال.

طقم جلوس للحديقة لأربعة أفراد مع طاولة بلغ سعره 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 1.019 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة مع طاولة بلغ سعره 2.369 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.379 ريال.

طقم جلوس للحديقة ل7 أشخاص بلغ سعره 4.399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5.479 ريال سعودي.

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