عروض جرير الأسبوعية خصم من 10 ل 50 % تخفيضات وخصومات لا مثيل لها

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأخيرة تم افتتاح فرع مكتبة جرير بمحافظة الدوادمي على طريق الملك عبد العزيز بشهر نوفمبر الماضي حيث بذلك يعد هو المعرض رقم 53 لمكتبات جرير داخل المملكة العربية السعودية وهو المعرض أيضاً رقم 62 على مستوى المملكة وخارجها، وتم فتح المعرض على مساحة كبيرة من الأرض لكي يتسع لجميع المنتجات التي تعرضها جرير. عروض جرير الأخيرة تخفيضات جرير على اللابتوبات وكمبيوتر الألعاب من جرير: خصومات جرير اتش بي، اومن اكس،900-251 nx، 12-كور ،كمبيوتر ألعاب مكتبي، سلسلة اكس i9-7920X انتل كور،دي دي آر 5 – انفيديا جي فورس جي تي اكس 1080 تي آي بسعة 11 جيجابايت ،متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي،أسود 12699 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 19549 بخصم 35٪.

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