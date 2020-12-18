عروض العثيم الاثنين خصم من 5 ل 55 % تخفيضات على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم تتنوع أَسواق عبد الله العثيم مابين هايبر ماركت وسوبر ماركت ورُكن، حيث بلغ عدد الفروع التي تمتلكها 183 منتشرة داخل المملكة العربية السعودية، وقد كان عدد المتسوقين الذين استقبلتهم مجمل هذه الفروع في العام 2013 الميلادي ما يقارب الأربعين مليون متسوق وعميل، مما يؤكد على تفرد وتميز أَسواق العثيم وانتقائها للمنتجات التي يفضلها الجميع، وتستمر أَسواق العثيم في تلبية احتياجات عملائها بأقوى العروض. عروض أسواق العثيم تخفيضات العثيم على الأفران الكهربائية من هايبر ماركت عبد الله العثيم: عروض العثيم الأسبوعية الصنف جهاز فرن كهربائي من إنتاج شركة أيه تي سي، حجم الفرن 45 لتر، ثمن الفرن الحالي(199)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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