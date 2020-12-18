عروض جرير الأسبوعية أقوى عروض السعودية اليوم تخفيضات نهاية عام 2020

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأخيرة يتعدد ما تقوم بعرضه مكتبات جرير من كل ما يتعلق ويُختص بالحياة اليومية والضرورات الحياتية من أجهزة إلكترونية وأدوات مكتبية ومدرسية، وتتميز مكتبات جرير بوجود العديد من الكتب التي تغطي كافة المجالات الأدبية الطبية والهندسة والتكنولوجية، لذلك تُعد مكتبات جرير المكان المفضل لدى الكثيرين من العملاء والمتسوقين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. عروض جرير الأخيرة تخفيضات جرير على كمبيوتر لينوفو ليجن تي 5 من مكتبات جرير: عروض جرير الأسبوعية جهاز كمبيوتر مكتبي للألعاب من إنتاج شركة لينوفو، رقم الإصدار ليجن تي 5 28IMB05، معالج ثماني النواة، الجيل العاشر i7-10700 انتل كور، إنفيديا جي فورس آر تي اكس 2060، سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، يتوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، حجم الرامات 16 جيجا بايت، اللون أَسود، نظام تشغيل أندِريود 10، خاصية الواي فاي متوفرة والبلوتوث، ثمن الجهاز الحالي(6399)ريال سعودي فقط، يمكنك التقسيط بدفع 365 ريال سعودي على 24 شهر.

تخفيضات جرير جهاز كمبيوتر مكتبي للألعاب من إنتاج شركة لينوفو، رقم الإصدار ليجن تي 5 28IMB05، معالج ثماني النواة، الجيل العاشر i7-10700 انتل كور، إنفيديا جي فورس آر تي اكس 2070، سعة الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت، يتوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، حجم الرامات 32 جيجا بايت، اللون أَسود، نظام تشغيل أندِريود 10، خاصية الواي فاي متوفرة والبلوتوث، ثمن الجهاز الحالي(7599)ريال سعودي فقط، يمكنك التقسيط بدفع 434 ريال سعودي على 24 شهر. تخفيضات جرير الأسبوعية الأدوات المدرسية من خصومات مكتبات جرير: تخفيضات جرير الصنف قلم رصاص ميكانيكي، حجم نحيف بمقاس 5. مم، من نوع إتش بي، ثمن القلم سبعة ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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