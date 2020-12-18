عروض بنده على الأجهزة الكهربائية تصل ل 60 % أقوى خصومات السعودية

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عمر شويل - جدة عروض بنده على الأجهزة الكهربائية تتميز أَسواق وهايبر ماركت بنده بوجود ماركة خاصة بها تُنتج منتجات غذائية متميزة، تتوافر هذه المنتجات الخاصة بأسواق بنده داخل فروعها بشكل حصري، فلا تجدونها في أي مكان أَخر، تتمتع هذه المنتجات بجودات عالية وأنواع مختلفة بأسعار خارج المنافسة، وقد أثبتت هذه المنتجات وجودها بين المتسوقين والعملاء وأصبحت من أهم الاختيارات لديهم. عروض بنده على الأجهزة الكهربائية تخفيضات بنده اليوم على الخلاطات الكهربائية: عروض بنده الأسبوعية الصنف خلاط كهربائي من إنتاج شركة فيليبس، ثمن الخلاط الحالي(99)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(155)ريال سعودي، بتخفيض(65)ريال سعودي، بخصم 37٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات بنده الصنف خلاط كهربائي من إنتاج شركة جيباس، ثمن الخلاط الحالي(65)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(99)ريال سعودي، بتخفيض(34)ريال سعودي، بخصم 35٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف خلاط كهربائي من إنتاج شركة مولينيكس، ثمن الخلاط الحالي(155)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(219)ريال سعودي، بتخفيض(64)ريال سعودي، بخصم 30٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف خلاط كهربائي من إنتاج شركة جيباس، متعدد الوظائف ستة في واحد، ثمن الخلاط الحالي(119)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(219)ريال سعودي، بتخفيض(110) ريال سعودي، بخصم 46٪ ، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بنده الأخيرة خصومات بنده على عصارة حمضيات: عروض بنده الأسبوعية الصنف عصارة من إنتاج شركة كليك أون، باور 90 واط، مربعة الشكل تكفى لعصر خمس برتقالات في دقيقة واحدة، ثمن العصارة الحالي(99)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(149)ريال سعودي، بتخفيض خمسين ريال سعودي، وبخصم 34٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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