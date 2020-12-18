نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات خيالية تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية المقر الرئيسي لمؤسسة اكسترا لبيع المنتجات الإلكترونية بالتجزئة هي مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، وتخدم شركة اكسترا العديد من البلاد عربية بجانب المملكة العربية السعودية وهي مملكة البحرين وسلطنة عمان، تأسست أَسواق اكسترا منذ العام 1422 الهجري، وتوسعت في الفروع والمنتجات التي تقدمها منذ ذلك الحين وحتى الآن، مما جعلها من الشركات المتصدرة.

عروض اكسترا الأسبوعية

موقع اكسترا يعرض هاتف أوبو بأقل من ألف ريال سعودي من تخفيضات اكسترا:

تخفيضات اكسترا الصنف هاتف ذكي من إنتاج شركة أوبو، رقم الإصدار أي 53، حجم الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، اللون أَسود، الشاشة بحجم 6.5 إنش بدقة 720*1600 ميجا بيكسل، نظام تشغيل أندِريود 10، الجيل الرابع، الرامات بحجم ستة جيجا بايت، دقة الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، ثمن الهاتف(849)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 41 ريال سعودي على 36 شهر.

خصومات اكسترا الصنف هاتف ذكي من إنتاج شركة أوبو، رقم الإصدار أي 53، حجم الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، اللون أَزرق، الشاشة بحجم 6.5 إنش بدقة 720*1600 ميجا بيكسل، نظام تشغيل أندِريود 10، الجيل الرابع، الرامات بحجم ستة جيجا بايت، دقة الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل مع أثْنين ميجا بيكسل، دقة الكاميرا الأمامية ثمانية ميجا بيكسل، ثمن الهاتف(849)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 41 ريال سعودي على 36 شهر.

تخفيضات اكسترا على المكانس الكهربائية

تنزيلات اكسترا على الصنف مكنسة لاسلكية من إنتاج شركة هوفر بسعة 7. لتر، بخصم 41٪، ثمن المكنسة الحالي(879)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.