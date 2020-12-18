نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض منتجات أمازون الأسبوعية ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أمازون الأسبوعية، تعد منتجات وعروض أمازون هي من أهم الشركات التي تقدم العروض على الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية وخاصةً أجهزة المحمول، وأيضًا تقوم شركة أمازون الأسبوعية بتقديم أقوى الخصومات وأفضل التخفيضات، وخصومات أمازون قد تصل إلى حد 60٪، وقد تسمر هذه الخصومات إلى حوالي أكثر من أسبوع، أو يمكن أن تستمر العروض إلى حين نفاذ الكمية الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية. أبرز عروض ومنتجات أمازون الأسبوعية سوار هواوي Huawei Band 4e مع سماعة FREEBUND

يقوم سوار هواوي الذكي Huawei Band 4e بتوفير الكثير من المزايا للذين يتبعون اللياقة والصحة البدنية، وذلك بجانب توفير عدة مزايا أخرى من خلال وصلة مع الهواتف الذكية، كما أنه يتوفر مع العرض سماعة FREEBUND اللاسلكية بخصم 20٪.

خصم 20٪ مع توفير 100 ريال سعودي.

شحن مجاني معتمد يكون سعره 399 ريال سعودي. سماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy Bunds + plus تقوم شركة أمازون بتوفير أهم وأحدث السماعات اللاسلكية الموجودة على موقع أمازون في المملكة العربية السعودية وذلك بنسخة الإصدار الأمريكي، وتقوم الشركة بتقديم الكثير من المزايا مثل ميزة البطارية الكبيرة وقدرات العزل والصوت الواضح جدًا.

تتوفر السماعات بسعر 508 ريال سعودي وتكون متاحة بنسخة الإصدار الأمريكي. سماعة آبل آيربودز تعتبر سماعات آبل آيربودز من أفضل السماعات اللاسلكية التي توجد في السوق ويوجد معها قدرات صوتية عالية ومميزة، كما أن بها خصائص عزل الضجيج والصوت المحيط، بالإضافة إلى أن السماعات تقوم بعمل التحكم الذكي مع المساعد الصوتي سيري.

تتوفر السماعات بخصم كبير يصل إلى 29٪ كما أنه يوفر 350 ريال سعودي.

يوجد مع السماعات شحن مجاني ومعتمد 849 ريال سعودي. قلم ستايلس لأجهزة آيباد قلم أمازون يكون متوفر عبر شركة أمازون السعودية ويقوم بدعم جميع الأجهزة وخاصةً أجهزة آيباد وذلك منذ الجيل السادس وحتى الآن، يتميز هذا القلم بأن لونه فاتح وملمسه مطفي مع زر لمس ذكي الأوامر.

قلم ستايلس آيباد يكون متوفر بخصم 33٪ سعره 42 ريال سعودي، أما سعر الشراء هو 87 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض منتجات أمازون الأسبوعية ديسمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.