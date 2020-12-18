نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم علي المنتجات الغذائية والطازج خصومات تصل إلي 70% عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم علي المنتجات الغذائية السعودية عروض العثيم جاءتنا اليوم بالعديد من العروض التي تنتشر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا جاء بسبب كافة الرعاة المتواجد في هذا السوق الضخم، وتجعلكم تقومون بتوفير الكثير من الأموال عند شرائك لمنتجات التي تحتوي على الخصومات، التي سنعمل اليوم على عرض عليكم العروض المقدمة في الأسواق العثيم. عروض العثيم علي المنتجات الغذائية السعودية تخفيضات العثيم سعر كيلو باذنجان اسود رومي متوسط الحجم يأتيكم بسعر 2.25 ريال سعودي.

سعر كيلو باذنجان اسود رومي متوسط الحجم يأتيكم بسعر 2.25 ريال سعودي. سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار بسعر 3.45 ريال سعودي.

سعر كيلو العنب الأسود يأتيكم بسعر 7.45.

سعر كرتونة الجوافة الواحدة تأتيكم بسعر 8.95 ريال سعودي.

سعر صندوق التفاح الأصفر تأتيك بسعر 6.95 ريال سعودي.

سعر علبة الفراولة الطازجة تستطيعوا شرائها بسعر 3.45 ريال سعودي.

سعر كيلو الكاكا المحلية بسعر 7.95 ريال سعودي.

سعر كيلو معجون التمر اللين تأتيك الحبة الواحدة بسعر 6.95 ريال سعودي.

أما سعر التمر السكري المفرغ من الهواء المكبوس يأتيكم بسعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.

تأتيك سعر كيلو تمر خلاص ماركة القصيم وتأتي سعر الحبة 11.95 ريال سعودي.

سعر كرتونة التمر المكونة من ثلاثة كيلو تأتي بسعر 34.95 ريال سعودي.

سعر كيلو تمر رطب سكري العلبة الواحدة بسعر 10.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الزيتون المخلل الأسود يأتيكم 9.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الزبد الإماراتي مربع كامل 7.95 ريال سعودي. تخفيضات أسوق العثيم أسواق العثيم سعر كيلو الجبن الدوبل كريم بسعر 7.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الجبن الدوبل كريم بسعر 7.95 ريال سعودي. سعر جبن جرين لاند بالقشطة يأتيكم الكيلو 14.50 ريال سعودي.

جبن بدر بحبة البركة ويأتيكم الكيلو بسعر 20.95 ريال سعودي.

سعر كيلو روستو حبش مدخن السنيورة تأتيكم بسعر 51.50 ريال سعودي.

سعر كيلو الكدوس يأتيكم 17.95 ريال سعودي.

سعر مرتديا أمريكانا سادة بلا أي نكهة 27.75 ريال سعودي.

سعر جبنة فيكتو ملح خفيف مع إضافة حبة البركة يأتيك الكيلو بسعر 15.50 ريال سعودي يمكنك معرفة عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية .

كيلو جبن رومي من فيكتو مصري الصنع تأتيك بسعر 25.95 ريال سعودي.

سعر مخلل الفلفل اليوناني بسعر 9.75 ريال سعودي.

سعر نصف كيلو الهيل ماركة زدني تأتي بسعر 44.25 ريال سعودي

سعر كيلو اللوز النيء يأتي بسعر 31.95 ريال سعودي.

سعر كيلو دوار الشمس بنكهة الليمون يأتيك بسعر 12.50 ريال سعودي.

سعر الربع كيلو هيل من زدني يأتيك بسعر مع العرض 24.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الزبيب تأتيك بسعر 11.50 ريال سعودي وذلك نقدم لكم عروض العثيم علي المنتجات الغذائية السعودية.

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