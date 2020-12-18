تحدي عروض جرير للجوالات سامسونج وخصم يصل الى 42% على الهواتف الذكية وجوائز تقترب من 3000 ريال عند الشراء.. العرض محدود

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات، كعادتها سلسلة jarir bookstore مكتبة جرير، تفصح عن عروضها الاسبوعية و الموسمية بمناسبة نهاية العام الميلادي و أكثر ما يترقبه العملاء هو العروض الخاصة بالجوالات الذكية و اسعار الجوالات في جرير والتي اعتدنا – بالمراقبة المستمرة لها – أن نتأكد من زيادة اغراء العروض و التوفير، كما أن الفروع و مكتبة جرير اون لاين بها خدمة عروض تقسيط جوالات جرير. عروض مكتبة جرير للجوالات سامسونج فولد جرير و سامسونج فليب. سامسونج فولد جرير و عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي زد فولد 2 ، سعة تخزينية 256 جيجا بايت، الجيل الخامس 5G، وتخفيضات جرير بسعر 7999 ريال سعودي، و امكانية التقسيط من جرير بمبلغ 457 ريال شهريا لمدة 24 شهر. يتضمن هذا العرض هدية سامسونج بطاقة العناية فولد 2 بقيمة 2050 ريال + عدد خمس شهادات الهدايا بقيمة 100 ريال سعودي للشهادة؛ أي أن هدايا العرض الإجمالية بقيمة 2550 ريال سعودي. عروض مكتبة جرير للجوالات سامسونج جالكسي زد فليب، سعة تخزينية 256 جيجا بايت، الجيل الرابع 4G، تخفيضات مكتبة جرير بسعر 3799 ريال سعودي بدلًا من 5475 ريال، و حسب شروط تقسيط جرير 2020 المبلغ الشهري 217 ريال لمدة 24 شهر. عروض مكتبة جرير على الجوالات عروض مكتبه جرير سامسونج Galaxy S10+ (Dual) ، سعة تخزينية 128 جيجا بايت، الجيل الرابع 4G، و عرض جرير بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 3949 ريال، لا يمكن تطبيق التقسيط من جرير على هذا المنتج حاليا. عروض مكتبة جرير على الجوالات سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، سعة تخزينية 256، الجيل الرابع 4G، وتخفيضات مكتبة جرير بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 4379 ريال، لايمكن تطبيق تقسيط جوالات جرير على هذا المنتج.

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