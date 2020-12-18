نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات قنوات الأطفال 2021 حصريا وكيفية ضبط التردد على جهازك بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات قنوات الأطفال 2021 حصريا ، وذلك من خلال قمر العرب سات والنايل سات، فهي أكثر القنوات التي تبحث عنها الأسر في السعودية وفي مصر والإمارات كذلك، فكلنا نعلم حجم ما توفره ساعات مشاهدة تلك القنوات للسيدات من وقت، خاصة وأنها تقدم للأطفال محتويات مختلفة، تستهدف أعمارًا متنوعة منهم، بداية من ثلاث سنوات، مثل قناة طيور بيبي الحديثة، وحتى 12 و13 عامًا مثل قناة mbc3 الموجهة والمنتجة خصيصًا للأطفال.

ترددات قنوات الأطفال 2021 حصريا

قد تتردد بعض الأمهات في تعريض أطفالهن إلى قنوات الأطفال، ولكن أمام هذا البث والإنتاج البديع من قنوات الأطفال العربية، سواء السعودية أو المصرية أو الإماراتية، وما اكتسحته من مشاهدات خلال السنوات القليلة الماضية، مع إنتاج محلي من بيئتنا العربية، أكثر من الرائع ايضًا، كل هذا جعل ترددات قنوات الأطفال 2021 على نايل سات، أكثر المحتويات مشاهدة وبحثًا في وطننا.

تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد

تعد قناة طيور الجنة، واحدة من أشهر القنوات العربية للأطفال، والتي تستهدف أعمارًا صغيرة منهم، تم إطلاقها من الأردن منذ عام 2008م الماضي، وهي واحدة من القنوات التي نالت ومازالت تحظى بالكثير من المشاهدات.

تقدم قناة طيور الجنة العديد من المحتويات المتنوعة مثل؛ الأغاني والأناشيد والبرامج الخفيفة، وكلها تستهدف السن الصغير، بتعليمه بعض القيم عن طريق تلك الأناشيد، بالإضافة إلى الأغاني التعليمية عن فوائد الخضروات والفواكه وغيرها، في إطار ترفيهي متنوع.

تم تغيير تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 إلى تردد آخر، ويمكنك ضبط أقوي إشارة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021، من خلال ضبط التردد عند 11315، باستقطاب رأسي (v)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 3/4، وبمعدل الترميز N (27500)، والقمر نايل سات.

تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2021

واحدة من قنوات الأطفال الثرية جدًا، والأكثر مشاهدة منذ أن تم افتتاحها عام 2015م، وهي تابعة لدولة الإمارات، وتهتم قناة ماجد بالتراث الثقافي المحلي، سواء بدولة الإمارات نفسها على وجه التحديد، إلى جانب ثقافة المجتمع العربي ككل، وهي تناسب الأطفال في أعمار صغيرة وكبيرة نسبيًا، وآمنة جدًا للطفل من حيث المحتوى.

انطلقت قناة ماجد للأطفال، عقب إصدار مجلة ماجد المخصصة للأطفال والشهيرة بسنوات عدة، والتي توزع في الوطن العربي بأكمله، وتم بناء شخصية ماجد وتيمة القناة، أساسًا على تلك المجلة والشخصيات الموجودة بها.

يمكنك ضبط تردد قناة ماجد الجديد 2021، من خلال ضبط التردد عند:

تردد 12226، باستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 3/4، وبمعدل الترميز N (27500)، والقمر نايل سات. أو تردد 12467، باستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 3/4، وبمعدل الترميز N (27500)، والقمر نايل سات. أو تردد 11804، باستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 3/4، وبمعدل الترميز N (27500)، والقمر عرب سات.

تردد Mickey channel الجديد

تعد قناة ميكي Mickey channel، واحدة من أشهر قنوات الأطفال أيضًا، وهي تبث عبر النايل سات، وتهتم بعرض محتوى الكارتون الذي يبحث عنه الكثير من الأطفال، وهي تناسب الأعمار المختلفة في مرحلة الطفولة، خاصة وأنها تقدم الأفلام الأجنبية الكارتونية، بطريقة مدبلجة أو مترجمة إلى اللغة العربية كذلك.

يمكنك ضبط تردد Mickey channel الجديد 2021م، من خلال ضبط التردد عند 11526، باستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 3/4، وبمعدل الترميز N (27500)، والقمر نايل سات.

ترددات أشهر قنوات الأطفال على النايل سات والعرب سات 2021

قناة طيور بيبي تردد 11310، باستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 2/3، وبمعدل الترميز N (3000)، والقمر عرب سات.

قناة MBC3 عند 11559، باستقطاب رأسي (V)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 5/6، وبمعدل الترميز N (27500)، والقمر نايل سات.

قناة نتوورك عربي تردد 12226، باستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 3/4، وبمعدل الترميز N (27500)، والقمر نايل سات.

قناة ناشيونال جيوجرافيك كيدز تردد 11938، باستقطاب رأسي (V)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 5/6، وبمعدل الترميز N (27500)، والقمر نايل سات.

قناة مودي كيدز تردد 11603، باستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 3/4، وبمعدل الترميز N (27500)، والقمر نايل سات.

قناة ديزني تردد 11862، باستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 2/3، وبمعدل الترميز N (27500)، والقمر نايل سات.

قناة أطفال ومواهب تردد 11354، باستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 5/6، وبمعدل الترميز N (27500)، والقمر نايل سات.

طريقة ضبط ترددات قنوات الأطفال بالخطوات