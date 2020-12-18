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عروض الدانوب جدة من 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020

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زينب الدمرداش 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب جدة من 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتوي عروض الدانوب علي أقوى المنتجات والتخفيضات الهائلة لهذا الأسبوع والتي تتكون من جميع أنواع الحلويات مثل شكولاتة فيريرو روشيه: وشكولاتة كيندز بوينو، وشكولاتة كيندز جوي، وحلاوة بيض سربرايز، وشكولاتة كت كات، وشكولاتة مين يموملش، وشكولاتة كت كات، وشكولاتة كادبوري، وحلاوة كراميل حافل، وحلاوة بقرة، ونوتيلا بي ردي، وشكولاتة فيروز كوليكشن، وشكولاتة غندور، وحلاوة مصاص عضوية بنكهة الفواكه، وحلاوة بورجات، وكراميل محشو بالشكولاتة، وبسكوت بكرمة القشطة تيشوب.

عروض الدانوب جدة

تتميز عروض الدانوب بالخصومات علي جميع منتجاتها الكهربائية مثل مكواة سأقال، وصانعة قهوة بي أند دي، وطاهية متعددة المهام بي أند دي، وغلاية ماء بي أند دي، وصانعة رغوة الحليب بي أند دي، ومسرح منزلي سوني، ومحضر طعام بلاك أند ديكر، وعجانة آريتي، وسخان ساندوتش بالسن، ويتوفر أيضا جميع أنواع المكسرات مثلقراصية، وجوز عين الجمل، وحب شربة أمريكي، وعدس أحمر أو اصفر، وحمص حب، ويتوفر أيضا جميع أنواع الجبان مثل جبنة فيتا جرين لاند، ولبنة البقرة البيضاء، وجبنة حلوم رول او شرائح غنية، وجبنه ايدام فريكو، وجبنة سنابل الخير قليلة الملح، وجبنة هنجارية، وزيتون كلماتا يوناني، ومرتديلا دجاج الفله سادة.

عروض الدانوب جدة 
  • زيت دوار الشمس هالة 8.95 ريال.
  • دجاج مجمد ساديا 12.95 ريال.
  • ارز بسمتي بنجاني المهيدب 75.95 ريال.
  • شكولاتة نوتيلا 25.95 ريال.
  • حليب مجفف السعودية 49.95 ريال.
  • اريال 54.95 ريال.
عروض الدانوب جدة الأسبوعية
  • كوسة 3.95 ريال.
  • بطاطس 4.50 ريال.
  • جزر بلدي 2.95 ريال.
  • فلفل رومي اخضر 3.95 ريال.
  • بطاطا حلوه مصري 3.95ريال.
  • اناناس 5.95 ريال.
  • افندي ياكستاني 3.95 ريال.
  • كيوي 9.95 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الدانوب جدة من 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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