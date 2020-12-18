نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مانويل الأسبوعيةمن 16 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل عروض مانويل هذا الفترة أقوى الخصومات والتخفيضات والتي تتكون من جميع أنواع المنشاف والمنظفات مثل مناشف تنظيف، وليفة ظهر، وليفة قفاز، وطقم استحمام، وسبة مهملات، وممسحة، ومكنسة جيري، وجل غسيل الملابس برسيل، وداك، وبخاخ منظف الزجاج داك وكلوركيس اجالون ومنظف مراحيض داك وشامبو العباية برسيل، ومسحوق غسيل تأيد، ومسحوق غسيل الملابس اريال ومزيل البقع ومزهي الألوان كلوركس، صابون همالايا متنوع، ومزيل عرق فا،وصابون فا،وبلسم لشعر غني مغذي غارنييه، واكسلنس ملون شعر لوريال، وماء بالزيت لتعقيم البشرة غارنييه، وكريم تفتيح سريع غارنييه.

عروض مانويل الأسبوعية

تحتوي عروض مانويل على تخفيضات على جميع أنواع المخبوزات مثل قطع كيك صغير، وكيكة ماريل، وكيكة الفراولة، وكيكة التفاح بالقرفة، وحلاوة جبن، وكيك إنجليزي، وشابورة القمح الكامل البر مانويل، ويتوفر ايضاجميع أنواع السمك مثل شيش طاووق، وكفتة غنم، ومفروم بقري، وأوصال بقري، وشاورما دجاج، وسجق بقري، برجر لحم، وشاورما لحم، واسكلوب دجاج، وبرجر دجاج، وكتف غنم، وفخد غنم، سمك شعور كبير، وسمك حرير صغير، وسمك هامور كبير، وسمك سيجان، ويتوفر أيضا جميع أنواع مكسرات مشكلة، وبن قهوة، ولوز أمريكي، وزبيب، وفستق اكيري ملح، وذرة فشار، فستق مقشر أخضر، وكاجو جامبو، وسميد خشن، ومعجون تمر واحة لينا، وتمر سكري رطب تمارا، وبهارات مشكله حب.

بصل 2.95 ريال.

زيت الطبخ رزق 15.95 ريال.

ارز الوليمه سنابل 59.95 ريال.

برتقال 2.95 ريال.

شاي ليبتون 11.50 ريال.

سكر الاسرة 13.95 ريال.

كيكة الفراولة 79.95 ريال.

عسل طبيعي الشفاء 19.95 ريال.