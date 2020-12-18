نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي للأطفال على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي هو تردد يتم البحث عنه كثيراً من قبل جميع الأمهات وأولياء الأمور وذلك حرصاً من الأمهات علي مشاهدة جميع البرامج المفيدة التي تقوم هذه القناة ببثها وبتقديمها للأطفال من أناشيد و أغاني تعليمية التي تتناسب مع أعمار جميع الأطفال منذ الصغر ويتم تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المفيدة للأطفال مثل برامج التوعية وطريقة اتخاذ كافة الطرق في المحافظة علي صحة الأطفال من انتشار الأمراض و الفيروسات مثل فيروس كورونا وطرق الوقاية من الفيروس، عن طريق ارتداء الكمامات بشكل مستمر واستخدام معقمات الأيدي و غيرها من الطرق، كما تقوم القناة بتقديم العديد من البرامج البرامج التعليمية والنطق الصحيح للكلمات، كما تمد الطفل ببعض العادات الاجتماعية التي يجب أن ينشأ الطفل عليها مثل احترام الكبير و العطف علي الصغير وكيف يكون الإنسان صادق دائما دون الخوف من مواجهه الأخطاء وغيرها من العادات الصحية في تناول الأطعمة المفيدة واهميه غسل الفواكه و الخضروات قبل تناولها، كما تقدم القناه العديد من الألعاب التي يستمتع بها الأطفال كثيراً، ويتم إذاعة هذه القنوات علي بعض الترددات التي يمكن أن يقوم الأطفال من مشاهدتها في مختلف دول العالم.

تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي

مع زيادة البحث المستمر علي تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2021 ميلادية التي يهتم بمشاهدتها العديد من الأطفال و الكبار أيضاً بمشاهدتها في مختلف دول الوطن العربي، فيجب علينا من خلال موقع ثقفني التنوية علي هذا التردد بعد أن قامت أدارة قناة طيور الجنة بالإشارة إلي انه سيتم تجديد تردد القناة وذلك حرصاً من إدارة القناه علي تحسين جودة البث، ويرجع ذلك إلي استمرار دعم المواطنين للقناة لما تقدمه من برامج هادفة ومحببة للأطفال من أغاني و أناشيد تعليمية صحيحة و البرامج التعليمية التي تقدمها لهم، علي الرغم من بعض الانتقادات التي تواجهها القناة لكن القناة مستمرة بتقديم افضل البرامج لديها والقناة مستمرة في تقديم شهرة عالية في مختلف دول العالم العربي، وقد قامت أداره القناة بالتنوية علي انه يجب علي جميع أولياء الأمور ومن ضبط تردد قناه طيور الجنة وهي كالتالي:

1– تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 علي القمر الصناعي عرب سات

التردد :11632

الاستقطاب :H

معدل الترميز: 27500

2- تردد طيور الجنة الجديد 2021 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد : 11315

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز:27500

3- تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي الجديدة

وبسبب النجاح الكبير الذي قدمته قناه طيور الجنة والشهرة الكبيرة فقد قامت إدارة القناة بتتويج نجاحها بتقديم قناة جديدية للأطفال الأقل من ست سنوات للاستمتاع ببرامج تتناسب مع أعمارهم وتردد القناه هو كالتالي:

التردد:11310

الاستقطاب :27500

معدل الترميز: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- تردد قناة طيور الجنة علي سهيل سات 2021

التردد :11310

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز: 30000

أشهر البرامج التي تقدمها القناه

تقوم القناة بتقديم العديد من البرامج المفيدة للأطفال وهي كالتالي:

برنامج كواليس والذي يقدم اهم الكواليس التي تحدث أثناء تصوير برامج القناة .

برنامج الدار ويقوم بتقديمه التوام الشهير المعتصم بالله و الوليد.

برنامج ” ماما قالت “.

برنامج الرسام الصغير.

برنامج مناجاة .

برنامج أنا أحبكم.

برنامج رياضة * رياضة.

وبرنامج طيور الجنة في عيونهم .

كما يتم تقديم العديد من الأغاني و الأناشيد التعليمية التي يتعلم منها الأطفال بعض السلوكيات الصحية، كما تقدم القناة العديد من البرامج الأخري.

أهم و أشهر نجوم نجوم القناة 2021

المعتصم بالله مقداد.

الوليد مقداد.

جاد مقداد.

إياد مقداد

وبهذا نكون قد وصلنا لي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي وأهم البرامج التي تعرضها القناة و تردد القناه علي القمر الصناعي نايل سات عرب سات وغيرها.