عروض لولو وجوائز لولو لا تتوقف الحق العرض قبل انتهاء الكمية

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عمر شويل - جدة عروض لولو تحطم الأسعار الأسبوعية، لولو تقدم خصومات هائلة هذا الأسبوع فلا تفوت الفرصة واقترب لترى كل ما هو لدينا من أجهزة وإلكترونيات وأغذية طازجة أو معلبة، وادخل السحب الكبير لتحصل على جوائز كثيرة مقدمة من مجموعة أسواق لولو هايبر ماركت، فكلما زادت مشترياتك زادت نسبة فوزك بالجوائز المقدمة وهي 16 سيارة ميني كوبر هيا تسوق واربح ولا تفوت فرصتك. عروض لولو عروض لولو علي الخضروات والفواكه: طماطم سعودي/ مغربي 3.45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 7.45 ريال سعودي. برتقال بسرة أسباني 6.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 10.95 ريال سعودي. تفاح احمر صغير صربيا 4.65 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 8.95 ريال سعودي. جوافة مصري 7.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 13.95 ريال سعودي. خصومات لولو خصومات لولو علي الخضروات والفواكه: يوسفي مغربي 4.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 9.95 ريال سعودي. خوخ أحمر صيني 10.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 14.95 ريال سعودي. فاصوليا خضراء سعودي 7.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 11.95 ريال سعودي. باذنجان سعودي 3.95 ريال سعودي للصندوق بدلاً من 12.50 ريال سعودي. بروكلي أسباني 7.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 14.95 ريال سعودي. تخفيضات لولو عروض لولو علي التوابل والمكسرات: خوخ مجفف 14.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 28 ريال سعودي. كاجو مع قشرة مشوية 46.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 79.90 ريال سعودي. جوز برازيلي 250 جرام 19.95 ريال سعودي بدلاً من 35.50 ريال سعودي. هيل 250 جرام 36.95 ريال سعودي بدلاً من 56.25 ريال سعودي. مشمش مجفف جامبو 25 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 37.95 ريال سعودي.

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