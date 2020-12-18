نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة فري فاير كيفية الحصول علي جواهرها دون الوقوع مع اى نصاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فري فاير، هي لعبة عبارة عن اطلاق نار داخل جزيرة يتم الهبوط إليها من الطائرة لتبدأ رحلتك داخل هذه الجزيرة بالبحث عن الذخيرة والمنازل وأن تحرص دائماً من مواجهة العدو والزومبي داخل اللعبة

ما هي جواهر فرى فاير

تعتبر الجواهر في هذه اللعبة عبارة عن الوقود الذي نشحن به اللعبة لتستمر، فنحن نحتاج الجواهر لشراء البنادق مثلاً او لتغيير الملابس و الحصول على مستحضرات التجميل المتاحة داخل للعبة أو للحصول على الشخصيات المختلفة داخل اللعبة التي تساعد في اجتياز المستويات داخل اللعبة، وشراء الحيوانات اللطيفة وأيضاً شراء الجلود، فقد يجد كثير من اللاعبون صعوبة في الحصول على هذه الجواهر فهي تقدم بمقابل مادي من خلال المتجر باللعبة فيضطرون إلى البحث عن الحصول على هذه الجواهر بطرق أخرى.

الحصول علي جواهر فرى فاير

فكثير من المواقع ما تعلن عن الحصول على جواهر فرى فاير مجانا فيسرع الكثير للحصول على هذه الجواهر ولكن الكثير من هذه المواقع ما هي إلا منصات للنصب بخداع الزائر بدخول حسابه الخاص باللعبة فيتم سرقته وبيعه للغير فيما بعد للغير، ويوجد مواقع اخرى تقدم طرق للحصول على هذه الجواهر بطرق غير مشروعة ومنها من يقدمها بطرق مشروعة عن طريق نزول تطبيقات معينة والتسجيل بها للفوز ببعض هذه الجواهر وشحنها على حسابه الخاص بلعبة فرى فاير و استكمال المستويات.

طرق أخرى للحصول علي جواهر فرى فاير

ومن هذه التطبيقات ما يريد فقط استطلاع رأي وتصويتات عل تطبيقات اخرى مختلفة للفوز بهذه الجواهر، ويوجد مواقع اخرى يمكن ان تحصل منها على هذه الجواهر من خلال ID خاص بك بمجرد أن تسجل الدخول الى هذا الموقع.