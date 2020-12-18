إضافة تردد قناة طيور الجنة للأطفال الجديد 2021 على القمر نايل سات وعرب سات

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عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة للأطفال الجديد 2021، تعتبر قناة طيور الجنة الفضائية من أفضل وأبرز القنوات العربية التي تخصصت في عرض محتوى يخص الأطفال، والتي تقدم عبر شاشتها الكثير من الأغاني الشيقة والأناشيد الدينية التي تعتمد عليها الأمهات لتعلم ابنائها القيم والسلوكيات الصحيحة والصفات الحسنة، وأيضاً تترك الأمهات أطفالها أمامهم طوال اليوم دون قلق لأن محتواها مناسب للغاية لكل الفئات العمرية المختلفة، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على القمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة

أعلنت منذ وقت إدارة قناة طيور الجنة تحديث التردد الخاص بالقناة على القمرين نايل وعرب سات لتحسين جودة بثها، حتى يتمكن المشاهدين من الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة بتقنيات عالية، وتهتم القناة دائما بالتحديثات المستمرة حتى تكون عند حسن ظن مشاهديها ومتابعيها في العالم الوطني كله.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

يمكن متابعة قناة طيور الجنة والتمتع بكل ما تعرضه عبر شاشتها من خلال استقبال التردد على جهاز الاستقبال لديكم على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11315، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 11310، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500.

قناة طيور الجنة للأطفال

تقدم قناة طيور الجنة للأطفال محتوى هادف ومتنوع بين الترفيهي والتعليمي والديني، وهذا من خلال الأغاني التي تعلم الأطفال الصغار كتابة وقراءة الحروف العربية والإنجليزية، وبخلاف الأناشيد الدينية التي تعلم الأطفال والكبار أهمية الصلاة واتباع الصفات الحسنة والسلوكيات الجيدة التي يحثنا عليها الديني الاسلامي.