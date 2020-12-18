نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير والساعات الذكية وهدايا بقيمة 1400 ريال سعودي عند الشراء.. احجز الآن الكمية محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير، شركة jarir bookstore مكتبة جرير من أهم الشركات التي تتميز بعروضها الدورية و تخفيضاتها ال جذرية على مختلف المنتجات، كما تعتبر المرجع الأساسر لمعرفة أسعار الهواتف الذكية و الجوالان للمقارنة بالأسعار المعروضة في الأسواق، فان أسواق جرير تعتبر مرجع قياسي للأسعار، كما أن خدمة عروض تقسيط جوالات جرير متوفرة بجميع الفروع و أيضا مكتبة جرير اون لاين.

عروض جرير اليوم على هواتف هواوي الذكية وخصومات تتعدى 15% ببطاقة سامبا جرير

عروض جرير للجوالات هواوي الذكية

جميع أجهزة الجوالات الذكية لها ضمان 24 شهر من الوكيل.

عروض جرير اليوم هواوي بي 40 برو، سعة تخزينية 256 جيجا بايت، الجيل الخامس 5G، وعرض جرير بسعر 3349 ريال سعودي بدلا من 3829 ريال، وبخدمة التقسيط من جرير بمبلغ 191 ريال شهريا ل 24 شهر.

عروض جرير للجوالات هواوي نوفا 7 اس اي، سعة تخزينية 128 جيجا بايت، الجيل الخامس 5G، تخفيضات مكتبة جرير بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال، بواقع 13% تنزيل.

عروض جرير اليوم هواوي Y9a، السعة التخزينية 128 جيجا بايت، جيل رابع 4G، و تخفيضات جرير السعر 1099 ريال سعودي، عير متاح تطبيق التقسيط من جرير على هذا المنتج حاليا.

عروض مكتبة جرير للجوالات هواوي بي 40 برو بلس، السعة التخزينية 512 جيجا بايت،جيل الخامس 5G، و عروض مكتبه جرير السعر 4499 ريال سعودي، ومتاح التقسيط من جريرعلى هذا المنتج بمبلغ 257 ريال شهريا لمدة عامين، والمفاجأة.. يتضمن عرض جرير هدية مجانية سعرها 1399 ريال و هي سماعة متنقلة هواوي ساوند اكس.

عروض مكتبة جرير على الجوالات والساعات الذكية

عروض جرير اليوم ساعة ذكية هواوي Watch GT 2 42، Elegant ، نظام غلوناس اضافة الى نظام GPS تحديد المواقع العالمي ،1.2 بوصة ،ذهبي مصقول، السعة 16 MB (RAM), 4 GB (ROM)، ، و عروض مكتبة جرير السعر 989 ريال سعودي بدلًا من 1089 ريال، يتعذر امكانية تطبيق تقسيط جوالات جرير على هذا المنتج حاليا.

عروض جرير للجوالات ساعة ذكية هواوي Watch GT-2-4، Classic ، نظام جلوناس و نظام تحديد المواقع العالمي الجي بي اس ، حجم شاشة 1.2 بوصة ،اللون بيج بنظام تشغيل أندرويد، وعروض جرير اليوم للسعر 829 ريال سعودي بدلًا من 929 ريال.