نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الرياضية المجانية نايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك حاليا أن تجد تردد القنوات الرياضية المجانية نايل سات بسهولة لتوافر عدة ترددات تستطيع أن تشاهد مباريات كرة القدم دون أي تشفير.

تردد القنوات الرياضية المجانية نايل سات

هناك ترددات كثيرة وعديدة مجانية لتستمتع بمشاهدة دون توقف وبجودة عالية HD تقنيات حديثة وصوت وصورة أفضل وفيما يلي هناك أهم الترددات للقنوات الرياضية غير المشفرة كالتالي :

تردد قنوات On sport على نايل سات

معدل الترميز 27500

التردد ١٠٨٥٣

معامل تصحيح الخطأ 5 /6

أفقي H

القمر الصناعي Nilesat

تردد قناة النيل للرياضة Nile sport

معدل الترميز 27500

التردد ١١٨٤٢

معامل تصحيح الخطأ تلقائياً

أفقي H

القمر الصناعي Nilesat

تردد ثاني لقنوات Nile sport

معدل الترميز 27500

التردد ١١٨٤٣

أفقي H

معامل تصحيح الخطأ تلقائياً

القمر الصناعي Nilesat

تردد قناة Time Sports على نايل سات

معدل الترميز 27500

التردد ١١٤٤٩

أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 6/5

القمر الصناعي Nilesat

تردد قنوات الرياضة المفتوحة للدوري الانجليزي

قناة ZDF علي Astra sat

معدل الترميز 2٢٠٠٠

التردد ١١٤٩٤

أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 4/3

القمر الصناعي Astra sat



تردد ٢ ZDF على Astra sat

معدل الترميز 2٢٠٠٠

التردد ١١٣٦٢

أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي Astra sat

تردد ٣ ZDF على Astra sat

معدل الترميز 2٢٠٠٠

التردد ١١٣٦٣

أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 4/3

القمر الصناعي Astra sat

تردد ٤ ZDF على Astra sat

معدل الترميز ٢٢٠٠٠

التردد ١١٨٤٦

أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي Astra sa

تتوافر تردد القنوات الرياضية المجانية نايل سات وعلى عدة أقمار صناعية مع عدة ترددات مختلفة لكي تستطيع مشاهدة القنوات المجانية بث مباشر دون دفع أي اشتراكات للرسيفر الخاص بك.