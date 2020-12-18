نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الرياضية المجانية نايل سات 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يمكنك حاليا أن تجد تردد القنوات الرياضية المجانية نايل سات بسهولة لتوافر عدة ترددات تستطيع أن تشاهد مباريات كرة القدم دون أي تشفير.
تردد القنوات الرياضية المجانية نايل سات
هناك ترددات كثيرة وعديدة مجانية لتستمتع بمشاهدة دون توقف وبجودة عالية HD تقنيات حديثة وصوت وصورة أفضل وفيما يلي هناك أهم الترددات للقنوات الرياضية غير المشفرة كالتالي :
تردد قنوات On sport على نايل سات
- معدل الترميز 27500
- التردد ١٠٨٥٣
- معامل تصحيح الخطأ 5 /6
- أفقي H
- القمر الصناعي Nilesat
تردد قناة النيل للرياضة Nile sport
- معدل الترميز 27500
- التردد ١١٨٤٢
- معامل تصحيح الخطأ تلقائياً
- أفقي H
- القمر الصناعي Nilesat
تردد ثاني لقنوات Nile sport
- معدل الترميز 27500
- التردد ١١٨٤٣
- أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ تلقائياً
- القمر الصناعي Nilesat
تردد قناة Time Sports على نايل سات
- معدل الترميز 27500
- التردد ١١٤٤٩
- أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ 6/5
- القمر الصناعي Nilesat
تردد قنوات الرياضة المفتوحة للدوري الانجليزي
قناة ZDF علي Astra sat
- معدل الترميز 2٢٠٠٠
- التردد ١١٤٩٤
- أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ 4/3
- القمر الصناعي Astra sat
تردد ٢ ZDF على Astra sat
- معدل الترميز 2٢٠٠٠
- التردد ١١٣٦٢
- أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- القمر الصناعي Astra sat
تردد ٣ ZDF على Astra sat
- معدل الترميز 2٢٠٠٠
- التردد ١١٣٦٣
- أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ 4/3
- القمر الصناعي Astra sat
تردد ٤ ZDF على Astra sat
- معدل الترميز ٢٢٠٠٠
- التردد ١١٨٤٦
- أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- القمر الصناعي Astra sa
تتوافر تردد القنوات الرياضية المجانية نايل سات وعلى عدة أقمار صناعية مع عدة ترددات مختلفة لكي تستطيع مشاهدة القنوات المجانية بث مباشر دون دفع أي اشتراكات للرسيفر الخاص بك.
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