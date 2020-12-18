نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأطفال عرب سات ونايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم تردد قنوات الأطفال عرب سات ونايل سات ٢٠٢٠ الأكثر شهرة في الفترة الأخيرة، وهناك عدة قنوات فضائية ومنها مشاهدة مجانية ويوجد الاشتراكات المدفوعة لكي يستمتع الأطفال بمشاهدات أفلامهم الكرتونية. تردد قنوات الأطفال عرب سات ٢٠٢٠ معدل الترميز 27500

التردد ١١٨٤٣،١٠٨٩٠،١٢٣٤١ القمر الصناعي عرب بدر سات، Arabsat

الاستقطاب أفقي H

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣

أسم القناة على الرسيفر Rotana Kids تردد قناة أفلام كرتون ديزني لاند معدل الترميز ٢٧٥٠٠

التردد١١٢٧٥

القمر الصناعي Arabsat ، عرب بدر سات

الاستقطاب أفقي H

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣ أسم القناة على الرسيفر Mickey Kids

Batoot Kids

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

التردد ١١٤١١

القمر الصناعي Nilesat

الاستقطاب H

معامل تصحيح الخطأ ٦/٥

Baby Kids

معدل الترميز 27500

التردد ١١٣٩٣

القمر الصناعي Nilesat

الاستقطاب V

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣

Mody kids

معدل الترميز 27500

التردد ١١٣٩٣

القمر الصناعي Nilesat

الاستقطاب H

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣

Mickey Kids

معدل الترميز 27500

التردد ١١٢٥٨

القمر الصناعي Nilesat

الاستقطاب H

معامل تصحيح الخطأ ٦/٥ تردد قنوات أطفال إسلامية بدون موسيقى معدل الترميز 27500

التردد ١١٦٢٣

القمر الصناعي عرب بدر سات، Arabsat

الاستقطاب أفقي H

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣ كيفية تحديث قنوات الكرتون HD عليك اختيار تردد واحد من الترددات السابقة فوق

ثم التزم بالبيانات المكتوبة على كل تردد

من خلال ريموت الرسيفر اتبع ما يلي : انقر على زر Menu أو القائمة

سوف يظهر لك على التلفاز خيارات Option

اختار تثبيت Installation

الآن قم بالنقر على تثبيت يدوي Manual installation

من قائمة الأقمار الصناعية sat Menu الآن قم بإدخال التردد

اختر القطبية رأسي V

اضغط على موافق

الآن أصبحت القناة موجودة عندك على الرسيفر ذكرنا لكم تردد قنوات الأطفال عرب سات ونايل سات ٢٠٢٠ واثناء البحث عنها لا تنسى حفظ ترتيب القنوات على جهاز الرسيفر الخاص بك حتى تستطيع متابعة القنوات في أي وقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قنوات الأطفال عرب سات ونايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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