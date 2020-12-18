نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأطفال عرب سات ونايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة نعرض لكم تردد قنوات الأطفال عرب سات ونايل سات ٢٠٢٠ الأكثر شهرة في الفترة الأخيرة، وهناك عدة قنوات فضائية ومنها مشاهدة مجانية ويوجد الاشتراكات المدفوعة لكي يستمتع الأطفال بمشاهدات أفلامهم الكرتونية.
تردد قنوات الأطفال عرب سات ٢٠٢٠
- معدل الترميز 27500
- التردد ١١٨٤٣،١٠٨٩٠،١٢٣٤١
- القمر الصناعي عرب بدر سات، Arabsat
- الاستقطاب أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ ٤/٣
- أسم القناة على الرسيفر Rotana Kids
تردد قناة أفلام كرتون ديزني لاند
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
- التردد١١٢٧٥
- القمر الصناعي Arabsat ، عرب بدر سات
- الاستقطاب أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ ٤/٣
- أسم القناة على الرسيفر Mickey Kids
- Batoot Kids
- معدل الترميز ٢٧٥٠٠
- التردد ١١٤١١
- القمر الصناعي Nilesat
- الاستقطاب H
- معامل تصحيح الخطأ ٦/٥
- Baby Kids
- معدل الترميز 27500
- التردد ١١٣٩٣
- القمر الصناعي Nilesat
- الاستقطاب V
- معامل تصحيح الخطأ ٤/٣
- Mody kids
- معدل الترميز 27500
- التردد ١١٣٩٣
- القمر الصناعي Nilesat
- الاستقطاب H
- معامل تصحيح الخطأ ٤/٣
- Mickey Kids
- معدل الترميز 27500
- التردد ١١٢٥٨
- القمر الصناعي Nilesat
- الاستقطاب H
- معامل تصحيح الخطأ ٦/٥
تردد قنوات أطفال إسلامية بدون موسيقى
- معدل الترميز 27500
- التردد ١١٦٢٣
- القمر الصناعي عرب بدر سات، Arabsat
- الاستقطاب أفقي H
- معامل تصحيح الخطأ ٤/٣
كيفية تحديث قنوات الكرتون HD
- عليك اختيار تردد واحد من الترددات السابقة فوق
- ثم التزم بالبيانات المكتوبة على كل تردد
- من خلال ريموت الرسيفر اتبع ما يلي :
- انقر على زر Menu أو القائمة
- سوف يظهر لك على التلفاز خيارات Option
- اختار تثبيت Installation
- الآن قم بالنقر على تثبيت يدوي Manual installation
- من قائمة الأقمار الصناعية sat Menu
- الآن قم بإدخال التردد
- اختر القطبية رأسي V
- اضغط على موافق
- الآن أصبحت القناة موجودة عندك على الرسيفر
ذكرنا لكم تردد قنوات الأطفال عرب سات ونايل سات ٢٠٢٠ واثناء البحث عنها لا تنسى حفظ ترتيب القنوات على جهاز الرسيفر الخاص بك حتى تستطيع متابعة القنوات في أي وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قنوات الأطفال عرب سات ونايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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