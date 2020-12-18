نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الرياضية السعودية 2021 على نايل سات وعرب سات وبدر سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الناس يحبون الألعاب الكروية مثل كرة القدم ومن هنا سوف نعلم تردد القنوات الرياضية السعودية على نايل وعرب وبدر سات لمتابعة القنوات والاستمتاع بها. تردد القنوات الرياضية السعودية علي نايل سات معدل الترميز 27500

التردد ١٢٢٨٤

الاستقطاب عمودي /رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي Nilesat تردد ثاني لقنوات الرياضـية السعودية على Nilesat معدل الترميز ٣٠٠٠٠

التردد ١٢١٤٩

الاستقطاب عمودي /رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 4/٣

القمر الصناعي Nilesat تردد قنوات السعـودية الرياضية عرب سات معدل الترميز ٣٠٠٠٠

التردد ١٢٥٢٣

الاستقطاب عمودي /رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي Arabsat تردد قناة السعودية Ksa sports على Arabsat معدل الترميز ٣٠٠٠٠

التردد ١٠٨١٠

الاستقطاب عمودي /رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي Arabsat تردد قنوات السعـودية الرياضية بدر ٧ معدل الترميز 27500

التردد ١١٢٣٠

الاستقطاب أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي بدر سات تردد قـنوات السعودية الرياضية ١ على عربسات معدل الترميز 27500

التردد ١٢١٤٩

الاستقطاب أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 6/5

القمر الصناعي Arabsat تردد القنوات الريـــاضية السعودية ٢ على نايل سات معدل الترميز 27500

التردد ١٢٢٨٤

الاستقطاب عمودي /رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 6/5

القمر الصناعي Nilesat تردد قناة السعودية الرياضية ٣ عرب سات معدل الترميز 27500

التردد ١٢١٤٩

الاستقطاب أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 6/5

القمر الصناعي Arabsat تردد قناة السعودية الرياضية ٤ عرب سات معدل الترميز 27500

التردد ١١٢٣٠

الاستقطاب أفقي H

القمر الصناعي Arabsat بهذا عرفنا تردد القنوات الرياضية السعودية على نايل وعرب وبدر سات وعليك الحفاظ على نظام إدخال الأرقام لكي تستطيع المشاهدة في جميع الأوقات بسهولة.

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