تردد قنوات الاطفال والكرتون على النايل سات 2021 | دليلك الشامل

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عمر شويل - جدة تردد قنوات الاطفال وخصوصاً الكرتون تعتبر من أهم وأبرز القنوات التي تجذب الكثيرين في جميع أنحاء العالم، حيث يبحث عنها الآباء والأمهات بهدف تسلية الأطفال وإسعادهم وذلك لما تعرضه القنوات من أفلام الكرتون الممتعة وأغاني الأطفال الرائعة، كما تؤثر قنوات الأطفال كثيراً على تعليم الأبناء الصغار وهم في المهد، فهناك بعض القنوات التي تقوم بتقديم المحتوى الديني مما يساعد الأطفال على تعلم الأناشيد والشخصيات الدينية الهامة مثل قناة المجد الإسلامية وغيرها من القنوات الهامة الأخرى، إلى جانب العديد من القنوات التعليمية التي تهدف إلى تقويم سلوك الأطفال كقناة براعم وطيور الجنة وغيرهم، لذلك يجب علينا التعرف على تردد قنوات الاطفال الجديدة حتى نستطيع أن نسعد أطفالنا بصفة مستمرة، ففي حيثيات هذا المقال سوف نتناول تردد هذه القنوات عبر القمر الصناعي نايل سات، كما سنتعرف على خطوات ضبط هذه الترددات بسهولة.

تردد قنوات الاطفال والكرتون 2021

يعتبر تردد قنوات الاطفال والكرتون الجديدة من الأشياء الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في كافة أنحاء العالم سواء في المملكة العربية السعودية أو دولة الأمارات العربية المتحدة أو مصر وغيرها من البلدان والدول العربية، وذلك لما تقدمة قنوات الكرتون والتسلية للأبناء الصغار من مواد مسلية وترفيهية وتعليمية مما تساعد الطفل على اكتساب الكثير من القيم والعادات التربوية السليمة له بشكل عام.

حيث تقوم العديد من الأمهات والآباء في اختيار قنوات الكرتون والتسلية بعناية شديدة، لذلك سنوضح فيما يلي أبرز وأفضل القنوات الترفيهية المفيدة التي تقوم بتقديم العديد من المسلسلات والأعمال الفنية الكرتونية الرائعة التي تؤدي بدورها في جذب الكثير من الصغار في جميع أنحاء العالم.

تتمثل ترددات هذه القنوات الكرتونية على القمر الصناعي النايل سات في الآتي:

تردد قناة ميكي

تعتبر قناة ميكي الجديدة التي يتم بثها عبر القمر الصناعي النايل سات واحدة من أكبر وأشهر قنوات الترفيهية المحبوبة من قِبل الأطفال، وذلك لما تعرضه من محتوى كرتوني هادف ومناسب لكافة الأعمار المختلفة في مرحلة الطفولة، كما تقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الأجنبية الكارتونية المدبلجة إلى العربية.

تردد قناة ميكي:-

تردد قناة بيبي كيدز

تعتبر قناة بيبي كيدز من أهم القنوات التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وذلك نتيجة لاهتمامها بتقديم الأفلام والعروض التشويقية والترفيهية للأطفال على مدار اليوم بدون وجود أي فواصل إعلانية.

كما جاء تردد قناة بيبي كيدز الجديدة عبر النايل سات على النحو التالي:-

تردد قناة MBC3

زادت شهرة قناة إم بي سي 3 كثيراً في الوطن العربي بسبب تقديمها للعديد من مسلسلات الترفيهية التي تزيد من وعي الأطفال، إلى جانب تقديمها للعديد من البرامج التنافسية والتعليمية التي تجذب الأطفال.

يتمثل تردد قناة إم بي سي 3 في الآتي:-

القمر: نايل سات

الجودة: SD

تردد القناة: 11559.

الاستقطاب: عموديV.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 56.

قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز هي القناة الأولى والأشهر في الوطن العربي، حيث تعطي اهتماماً كبيراً في تقديم عروض الرسوم المتحركة وأفلام الكارتون الجذابة والشيقة والمثيرة للأطفال.

حيث تأتي قناة ناشيونال جيوغرافيك للأطفال على القمر الصناعي النايل سات وبتردد 11938، باستقطاب رأسي (V)، ومعامل تصحيح الخطأ FEC عند 5/6، وبمعدل الترميز N (27500).

تردد قناة ماجد الجديدة

يأتي تردد قناة ماجد الجديدة لعام 2021 عبر القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

تردد القناة: 12226.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح خطأ القناة: FEC عند 3/4.

بمعدل ترميز القناة: N (27500).

تردد قنوات الاطفال الدينية

عادة ما يرغب العديد من الآباء في تربية أبنائهم تربية دينية منذ النشأة، حيث يبحثون بشكل دوري ومستمر عن القنوات الإسلامية والدينية التي تقدم محتوى بسيط يناسب الأطفال في مختلف الأعمار، لذلك سنقوم بتوضيح تردد قنوات الأطفال الإسلامية عبر القمر الصناعي النايل سات.

ترددات قناة براعم للأطفال

يتمثل تردد قناة براعم للأطفال التابعة للقمر الصناعي النايل سات في النقاط التالية:

معدل الترميز قناة براعم هو 27500

تردد القناة هو 11564

استقطاب القناة: أفقي H

معامل تصحيح خطأ القناة هو 5/6.

تردد قناة المجد الإسلامية

يتمثل تردد قناة المجد الإسلامية للأطفال بالتفصيل في النقاط التالية:

معدل الترميز: 27500

التردد: 12226

القمر الصناعي: النايل سات

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الاطفال طيور الجنة

يتمثل تردد قناة طيور الجنة التي تعتبر من أهم وأبرز القنوات التي تقوم بتقديم أفضل الأعمال الفنية الرائعة للطفل مما تساعده على تكوين العديد من القيم الهامة والمفيدة بالنسبة له في الآتي:

تردد قناة طيور الجنة: 11636

معدل ترميز قناة طيور الجنة: 27500

القمر الصناعي: النايل سات

استقطاب القناة: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

خطوات ضبط تردد قنوات الاطفال على الرسيفر

تتمثل خطوات ضبط تردد قنوات الاطفال التابعة للقمر الصناعي النايل سات في النقاط التالية:

أولًا يقوم الشخص بالضغط على زر القائمة أو ال Menu.

بعد ذلك سيتم الانتقال تلقائيًا إلى شاشة صغيرة، بها عدد من الخيارات يقوم المواطن من خلالها باختيار أيقونة Options.

ثم يقوم بعد ذلك باختيار كلمة تثبيت أو تسطيب أو Installation.

ومنها يقوم باختيار أيقونة التثبيت يدويًا أو Manual Installation.

ثم يقوم باختيار زر الأقمار من القائمة الظاهرة، ومنها يقوم باختيار اسم القمر وهو Nile Sat.

بعد القيام بالخطوات السابقة بشكل سليم ستظهر تلقائيًا مجموعة من الخانات، فما عليك سوىإدخال تردد القناة الذي ترغب في مشاهدتها، ومن ثم يتم اختيار القطبية رأسي أم أفقي، ومنها نقوم بإدخال معدل الترميز أو أدخله بنفسك.

عند الانتهاء من كل الخطوات السابقة، يقوم المواطن بالضغط على كلمة Ok، ثم Save.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول تردد قنوات الأطفال التبعة للقمر الصناعي النايل سات، حيث تعرفنا على العديد من القنوات الترفيهية والدينية، إلى جانب إطلاعنا على خطوات ضبط تردد قنوات الاطفال على الرسيفر بسهولة ويسر.