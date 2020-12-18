انت الان تتابع تفاصيل خبر أفضل خمس ألعاب لعام 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عالم الألعاب الالكترونية و ألعاب الكمبيوتر هو عالم مختلف و مليء بالأحداث المتسارعة و المتنافسه جدا سواء علي مستوي شركات صناعة الألعاب أو علي مستوي شركات مصنعي أجهزة تشغيل الألعاب الالكترونية مثيلة بلاي ستيشن و اكس بوكس و غيرهم، و لكثرة محبي هذا النوع من الالعاب و محبي التنافس او حتي هؤلاء المستخدمين للالعاب الالكترونية كوسيلة تسلية أسرية لهم و لاطفالهم فنجد تنافس شرس جدا في كل سنة بين مصنعي و مطوري الالعاب الالكترونية علي جميع مستوياتها سواء الالعاب الاستراتيجية او الحربية او حتي ألعاب الحركة و الخيال العلمي و الألعاب الرياضية، و بمقالنا هذا نذكر لكم الألعاب الخمس الأكثر تنافسية لعام 2020 كما ذكر موقع الألعاب الشهير pc gamer

1- اساسين كريد – Assassin’s Creed Valhalla

تعتبر لعبة اساسين كريد هي احدي العاب الأكشن الشهيرة و التي لاقت اقبالا كبيرا جدا من رواد منصات الالعاب الالكترونية و هي من تطوير شركة يوبي سوفت مونتريال و تصنف من ضمن ألعاب العالم الافتراضي المفتوح و الأكشن و المغامرات و هي بكل بساطة سلسلة بدأت عن قصة صراع بين قبيلتين قديمتين من المجتمعات الاسطورية القديمة في عصور ما قبل البشر و كان بطلها الأساسي و هو شخصية خيالية نشأت بأسم ديزموند مايلز الذي قرر الهروب من قبيلته و من تصنيفه كإغتيالي ليعيش حياته الطبيعية و هنا يكتشف حقيقته أحدي المنظمات السرية و تستخدمه للحصول علي قوي عظيمة تمكنهم من السيطرة علي العالم و كثيرا من التفاصيل الطويلة تحملها قصة اللعبة بداية من جزءها الأول الصادر عام 2007 و وصولا للإصدار الثاني عشر و المسمي ب Assassin’s Creed Valhalla لعام 2020 و بطل هذا الإصدار هو إيفور أحد مدربي الفايكنغ و سيكون الحيوان المصاحب للبطل في هذا الاصدار هو غراب يطلق عليه سونين و سيكون كل لاعب قادرا علي تعديل و تخصيص الشكل المحبوب لديه في بطل القصة من حيث قصة الشعر أو الثياب أو أشكال الوشم المختلفة و الدرع و هكذا .

2- كروسيدر كينقز أو ملوك الصليبية – Crusader Kings

تصنف تلك اللعبة ضمن الألعاب الاستراتيجية الحربية و المبنية في الأساس علي الصراعات التاريخية في الفترة ما بين القرن العاشر و القرن الرابع عشر الميلادي تم تطويرها عن طريق استوديو صناعة الألعاب Paradox Development Studio و الذي تأسس عام 1995 بالسويد و يأتي الاصدار الأول من اللعبة عام 2004 و تتمكن في اللعبة من اختيار الملك المفضل لك و بناء مملكتك الخاصة و توسيع خزائنك من الثروات و كن علي استعداد دائم للقتال و الدفاع عن مملكتك ضد هجمات الجيوش المختلفة.

3- فاكتوريو – Factorio

هذه اللعبة هي مختلفة تماما عن المتعارف عليه في عالم ألعاب الحركة و الأكشن فهي لعبة بناء فأنت هنا تقوم ببناء المصانع و تؤسس لها و تطور من تكنولوجيا تلك المصانع أنت هنا الباحث عن الموارد و تطلق لك اللعبة التوسع في تكوين مصنعك بإستخدام الأجزاء المختلفة و ستجمع كل ما يمكنك من تطوير بناءك و الدفاع عنه ضد كل أعداءك و محاربيك من المخلوقات التي لا تحبك فحقا هي لعبة تطلق لخيالك الحرية في البناء و التطوير و عمل السلاسل الضخمه من خطوط الانتاج التصنيعيه و تمكنك من منافسة اصدقاءك من اللاعبين.

4- هاف لايف أليكس – Half-Life: Alyx

هي الاصدار الأحدث من سلسلة هاف لايف الشهيرة التي قد بدأت و صممت عن طريق شركة فالف و نشرت عام 1998 م لأنظمة الويندوز و تحكي عن تجارب عالمية مأساوية حولت العالم الي كوارث يحاول العالم د. غوردن فريمان الهروب منها بمحاربة كائنات شريرة و و كائنات فضاية تتبع عمليات سوداء و لعبة هاف لايف تطلب من اللاعب دائما حل الألغاز للتقدم في المراحل و فأنت طوال اللعب متحكم في غوردن فريمان ولا تقاطع مشاهد الفيديو تعمقك في اللعب و تاتي هنا باصدارها الاخير Half-Life: Alyx و هي لعبة صنعت ضمن ألعاب العالم الافتراضي فقط VR GAMS و التي أكد محبوها بأن التشويق الذي تغمرك به اللعبه قد يجبرك علي اللعب المتواصل لساعات والانعزال التام عن كل ما هو حولك لتعيش في عالم يتكون فقط من هاف لايف و أيضا يسرد أحد لاعبيها عن انبهاره الشديد بتفاعل يد أليكس مع كل الكائنات المحيطة و كل مكونات اللعبة من حوله لذلك و رغم أنها قد أصدرت فقط لنوع واحد من الألعاب و هو ألعاب العالم الأفتراضي و لكنها مازالت من أقوي الألعاب التي صدرت في تاريخ عالم الألعاب الالكترونية تشويقا و اثارة.

5- لعبة هيدس – Hades

تصنف ضمن ألعاب الأكشن و الحركة و المحاربة تتحكم خلالها باللاعب الأمير Zagreus و هو ابن إله العالم السفلي و المسمي بإسمه اللعبة Hades و خلال اللعبة يحاول الهروب من ذلك العالم السفلي للوصول لمملكة تسمي جبل أوليمبوس و تدور الأحداث في العصر الاغريقي بشكل حضارات الإغريق و تفصيالته المثيرة للتشويق و ما يزيد اللعب متعة هو المؤثرات التي أضافها المطورون علي اللعبة من امكانيات قتالية و حركية مشوقة و تفاعل اللاعب مع عدد من الشخصيات علي مدار محاولاته المختلفه للهروب من العالم السفلي فأنت في مواجهات مستمرة مع الوحوش المختلفة و تنتهي بك كل مرحلة في مواجهة الوحش الأكبر و الأكثر فتكا لتتغلب عليه و تتخطاه للمرحلة التالية فهي حقا لعبة تستحق التجربة.

عام 2020 هو أحد الأعاوم التي شهدت مجموعة مميزة من الألعاب ليست فقط ما ذكرناه بالأعلي فهناك بقية لقائمة الألعاب الأقوي لعامنا هذا و التي تستحق أيضا التجربة و الاستمتاع بها قد نذكر منهم بعض الألعاب مثل Super Mega Baseball 3 – Doom Eternal – Valorant – Paradise Killer – Amnesia: Rebirth