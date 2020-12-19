احصلوا على أقوى عروض بنده الأسبوعية تخفيضات ليس لها منافس خصم يصل ل 60%

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تخفيضات بنده كيلو مفروم بقري برازيلي 22.95 ريال، كيلو برجر بقري برازيلي 29.95 ريال، كيلو لحم مكعبات بقري برازيلي 24.95 ريال سعودي.

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