نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير على الشاشات والأجهزة الإلكترونية تصل ل40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير دائماً في انتظاركم حتى تستفيدوا منها وتختاروا من بينها ما يحلو لكم، كما أننا نحرص على أن نقوم بتقديم أفضل المنتجات والأجهزة المنزلية العصرية والأجهزة الإلكترونية الحديثة والمتطورة وأجهزة الهواتف التي تعمل بأعلى التقنيات، فنحن نسعى دائماً لكي نقدم لعملائنا الكرام كل ما هو أفضل.

عروض مكتبة جرير

نستعرض لكم مجموعة من أهم عروض مكتبة جرير اليوم والتي تكون مستمرة معنا حتى نهاية ديسمبر 2020.

عروض جرير هواوي Y9a بمساحة 128 جيجا بايت الجيل الرابع فضي سبيس 1099 ريال سعودي، هواوي بي 40 برو بلس بمساحة 512 جيجا بايت أبيض سيراميك 4499 ريال سعودي.

خصومات جرير هايسنس 75 بوصة دقة 4 التراتش دي دي ال أي دي تليفزيون ذكي أسود 4158 ريال سعودي بعد خصم 15%، سامسونج جالكسي زد فولد 2 مساحة 256 جيجا بايت برونزي الجيل الخامي بقيمة خصم 15% ليكون بسعر 7999 ريال سعودي.

تخفيضات جرير سكاي وورث 75 بوصة دقة 4 جيجا الترا اتش دي دي ال أي دي تليفزيون بقيمة خصم 15% بحيث يكون بسعر 3999 ريال سعودي، تلفزيون ذكي ال جي 55 بوصة 4 جيجا الترا اتش دي أل أي دي 2499 ريال.

تنزيلات جرير الأسبوعية

يوجد في مكتبة جرير عروض مغرية للغاية موجودة في جميع فروعنا ويمكن أن يتم الطلب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمكتبة جرير من خلال عروضنا الأسبوعية: