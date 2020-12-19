نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية بداية من اليوم حتى 20 ديسمبر خصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم حل نهاية العام وقد أتت معه أقوى عروض أسواق العثيم التي يطرحها في جميع الفروع بالمملكة، حيث أن جميعها عروض حصرية من خضروات وفاكهة وحلويات ومعلبات وجبن ومجمدات مع أدوات العناية الشخصية والأدوات المنزلية، فكل ما يحتاج إليه المستهلك سوف يجده تحت سقف واحد في أسواق عبد الله العثيم بأقل الأسعار.

عروض العثيم الأسبوعية

دائماً تهتم مؤسسة العثيم بتوفير عروض العثيم على كافة المنتجات والسلع في أسواقها وعلى الصفحة الإلكترونية الخاصة به ومن منتجاتنا وخصوماتنا:

عروض العثيم الأسبوعية كيك الغابة السوداء حجم صغير بقيمة 14.95 ريال سعودي، تمر تمارا سكري رطب كيلو جرام بسعر 9.95 ريال، جبن فيتا بالزيتون الأخضر 2 كيلو بقيمة 21.80 ريال.

خصومات العثيم دجاج لي بون مجمد كيلو جرام بسعر 11.50 ريال سعودي، خلاط مولينكس بسعر 99 ريال سعودي، كيلو زيتون جولدن بليت كالاماتا بقيمة 24.95 ريال، كيلو حلاوة هالي شعر 12.95 ريال سعودي، قرص عقيل 400 جرام بسعر 9.95ريال سعودي للعلبة الواحدة.

كيلو عدس زود أحمر مجروش بقيمة 6.95 ريال سعودي، كيلو جبن أبيض لذيذ ملح خفيف 14.50 ريال، كيلو جبن طعمة ميلك إسطنبولي بسعر 14.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

يوجد خصومات أسواق العثيم الكثير من العروض الذي ينجذب لها عدد كبير من المستهلكين حيث أن يستمتعون كثيراً بأفضل تجربة شراء: