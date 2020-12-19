عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية بنده يوجد لها أكثر من فرع في المملكة العربية السعودية، والكثير من مواطني المملكة ينتظر تلك العروض المقدمة منها من أجل تلبية احتياجات منزلهم من طعام ولذلك فنحن سنذكر لكم العروض التي يقدمها لكم متجر بنده في نهاية هذا العام. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على الأغذية والمشروبات: عروض بنده الأسبوعية تيرة دليسا زيت زيتون بلغ سعره 79.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 98.95 ريال

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