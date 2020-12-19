عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام خصومات هائلة وعروض مميزة تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية دائماً تبهرنا عروض جرير الأسبوعية والتي لا يقتصر وجودها على فرع واحد بل أنها متاحة في كافة فروع حرير ويمكن أيضاً الحصول عليها عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة به الموجودة عبر الإنترنت، فأنت من الآن يمكنك تجهيز مكتبك وبيتك بأفضل الكماليات والأجهزة الحديثة بأسعار خيالية لا يمكن أن تتوقعها.

عروض جرير الأسبوعية

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عروض جرير هاتف هواوي بي 40 برو مساحة 256 جيجابايت 3349 ريال سعودي، هواوي نوفا 7 اس اي مساحة 128 جيجابايت 1399 ريال سعودي، هواوي نوفا 7 اس اي مساحة 128 جيجابايت 1399 ريال.

تخفيضات جرير سامسونج جالكسي زد فولد 2 بمساحة 256 جيجابايت 7999 ريال سعودي، شاشة ذكية سكاي وورث 75 بوصة دقة 4 جيجابايت الترا اتش دي دي ال اي دي 3999 ريال سعودي، هاما حامل جداري للتليفزيون 189 ريال سعودي.

تنزيلات جرير شاشة ال جي 55 بوصة دقة 4 جيجابايت الترا 2499 ريال سعودي، سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بسعة 256 جيجابايت أسود أورا الجيل الرابع 2699 ريال سعودي.

تخفيضات جرير الأخيرة

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